Две трети согласны — и расселяем. Госдума рассмотрит законопроект о реновации в регионах

В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект о реновации в регионах. Документ 18 сентября появился в базе данных нижней палаты парламента. Он, в частности, предусматривает, что для включения в программу достаточно согласия двух третей жильцов.



Законопроект внесли сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко, а также депутат Госдумы Евгений Москвичев.

В документе указано, что попасть в программу может только многоквартирный дом, «собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений» дали согласие на включение в реновацию.