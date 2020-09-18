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18.09.2020 19:15
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Две трети согласны — и расселяем. Госдума рассмотрит законопроект о реновации в регионах

В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект о реновации в регионах. Документ 18 сентября появился в базе данных нижней палаты парламента. Он, в частности, предусматривает, что для включения в программу достаточно согласия двух третей жильцов.

Законопроект внесли сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко, а также депутат Госдумы Евгений Москвичев.

В документе указано, что попасть в программу может только многоквартирный дом, «собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений» дали согласие на включение в реновацию.

В пояснительной записке указано, что жители имеют право на любом этапе выйти из программы.

В Петербурге, где программа развития застроенных территорий действует уже 12 лет, для расселения дома надо получить согласие всех собственников, что породило проблему «последнего жильца». С 2008 года в городе снесли только один дом, это произошло в августе 2020 года.

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Комментарии (5)

Мужской Взгляд
Если голосование поручить Эллочке, то будет обеспечено 146%. Как подделывают протоколы мы хорошо знаем.
Владислав М
То есть власть хочет наплевать на законное право 30% граждан распоряжаться своим жильём, в угоду строительным олигархам? Достаточно будет наобещать 2\3 бедняков и маргиналов студии на окрайне, и можно будет законно выселять обеспеченную семью из отдельной квартиры в этом доме, потому что земля под ним приглянулась застройщику.
262262271
Не один только дом снесли, как же, например, снесенные дома в Колпино?
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