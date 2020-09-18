Две трети согласны — и расселяем. Госдума рассмотрит законопроект о реновации в регионах
В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект о реновации в регионах. Документ 18 сентября появился в базе данных нижней палаты парламента. Он, в частности, предусматривает, что для включения в программу достаточно согласия двух третей жильцов.
Законопроект внесли сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко, а также депутат Госдумы Евгений Москвичев.
В документе указано, что попасть в программу может только многоквартирный дом, «собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений» дали согласие на включение в реновацию.
В пояснительной записке указано, что жители имеют право на любом этапе выйти из программы.
В Петербурге, где программа развития застроенных территорий действует уже 12 лет, для расселения дома надо получить согласие всех собственников, что породило проблему «последнего жильца». С 2008 года в городе снесли только один дом, это произошло в августе 2020 года.