В Петербурге снесли первую за двенадцать лет пятиэтажку в рамках программы реновации. Демонтажные работы стартовали еще в июле в торжественной обстановке и в присутствии первых лиц города.

Как передает корреспондент «Фонтанки», на строительной площадке не работает мойка колес, а грузовики выезжают с территории со строительным мусором без тентов.

Напомним, снос в Сосновой Поляне хрущевки, включенной в программу развития застроенных территорий (РЗТ), начался 22 июля. Это первое здание, которое демонтировали в рамках РЗТ за последние 12 лет. Отметить это событие съехались губернатор Александр Беглов, председатель Заксобрания Вячеслав Макаров, депутаты, представители инвестора — компании «СПб Реновация». О том, с какими реверансами начался снос пятиэтажки, подробно рассказывала «Фонтанка».