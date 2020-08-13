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13.08.2020 12:44
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В Петербурге завершился снос первой хрущевки по программе реновации

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В Петербурге снесли первую за двенадцать лет пятиэтажку в рамках программы реновации. Демонтажные работы стартовали еще в июле в торжественной обстановке и в присутствии первых лиц города.

«Фонтанка.ру»

Как передает корреспондент «Фонтанки», на строительной площадке не работает мойка колес, а грузовики выезжают с территории со строительным мусором без тентов.

Напомним, снос в Сосновой Поляне хрущевки, включенной в программу развития застроенных территорий (РЗТ), начался 22 июля. Это первое здание, которое демонтировали в рамках РЗТ за последние 12 лет. Отметить это событие съехались губернатор Александр Беглов, председатель Заксобрания Вячеслав Макаров, депутаты, представители инвестора — компании «СПб Реновация». О том, с какими реверансами начался снос пятиэтажки, подробно рассказывала «Фонтанка».

Программа РЗТ действует в Петербурге с 2008 года. Сначала у нее было два исполнителя: «СПб Реновация» и «Воин-В». После того, как заключенные на десятилетие договоры истекли, обе компании в судебном порядке попытались продлить действие договоров. Если первому инвестору удалось это сделать, то «Воин-В» выбыл из программы. Всего в программе участвуют 22 квартала, планируется внести более тысячи хрущевок.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (22)

Олюшка_412
А как было славно, толстые кирпичные стены, дом в три этажа, просторный зелёный двор... Нет, сначала они включили нас в программу реновации и на 10 лет перестали заниматься обслуживанием, довели микрорайон до состояния бомжатника, перенесли расселение на непонятный срок, а двор перегородили забором и отдали собачьему приюту. Вот так людям доходчиво объясняли, что тут им не место
Капитан Очевидность2
"Отметить это событие съехались губернатор Александр Беглов, председатель Заксобрания Вячеслав Макаров, депутаты, ..."

Надо было им групповое фото на память сделать под стрелой крана/ковшом экскаватора. Жаль никто не посоветовал.
Капитан Очевидность2
Снесли пятиэтажку, а построят на её месте, небось ХХХ-этажку?
Вон на заднем плане уже стоят совсем не пятиэтажки.
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