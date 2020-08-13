В Петербурге снесли первую за двенадцать лет пятиэтажку в рамках программы реновации. Демонтажные работы стартовали еще в июле в торжественной обстановке и в присутствии первых лиц города.
«Фонтанка.ру»
Как передает корреспондент «Фонтанки», на строительной площадке не работает мойка колес, а грузовики выезжают с территории со строительным мусором без тентов.
Напомним, снос в Сосновой Поляне хрущевки, включенной в программу развития застроенных территорий (РЗТ), начался 22 июля. Это первое здание, которое демонтировали в рамках РЗТ за последние 12 лет. Отметить это событие съехались губернатор Александр Беглов, председатель Заксобрания Вячеслав Макаров, депутаты, представители инвестора — компании «СПб Реновация». О том, с какими реверансами начался снос пятиэтажки, подробно рассказывала «Фонтанка».
Программа РЗТ действует в Петербурге с 2008 года. Сначала у нее было два исполнителя: «СПб Реновация» и «Воин-В». После того, как заключенные на десятилетие договоры истекли, обе компании в судебном порядке попытались продлить действие договоров. Если первому инвестору удалось это сделать, то «Воин-В» выбыл из программы. Всего в программе участвуют 22 квартала, планируется внести более тысячи хрущевок.