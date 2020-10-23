Петербургская пенсионерка общалась с иностранцем переводами в евро. Друг из зарубежья оказался мошенником

Длительная переписка с «французом-меценатом» стоила накоплений петербургской пенсионерке и стала поводом для возбуждения уголовного дела.



Как стало известно «Фонтанке» 23 октября, примерно два месяца понадобилось 81-летней жительнице Адмиралтейского района Петербурга, чтобы осознать, что общительный иностранец, с которым она обменивалась сообщениями в социальной сети, на самом деле мошенник.



С мая по сентябрь этого года она переписывалась с мужчиной, имя и фамилия которого говорили о французском происхождении. В какой-то момент он был настолько щедр, что предложил перевести на ее счет 750 тысяч евро для создания медцентра. Однако сначала ей необходимо было открыть счет, прислав 500 евро на имя некой Натальи. По крайней мере, так велел сделать иностранец.

