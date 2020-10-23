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23.10.2020 08:32
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Поезд Челябинск — Петербург сбил насмерть двух девочек-подростков и их друга

Северо-Западное транспортное следствие возбудило уголовное дело после наезда поезда на трех подростков.

Как сообщает пресс-служба ведомства 23 октября, ЧП произошло вечером накануне в районе станции Вохтога в Вологодской области. Машинист поезда, следовавшего из Челябинска в Петербург увидел троих подростков, переходивших железнодорожные пути перед ним. Он предпринял попытку затормозить состав, но произошел наезд. 15-летний мальчик и две девочки 14 лет получили травмы, не совместимые с жизнью.

Дело возбуждено по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователями осмотрено место происшествия, проводится осмотр места проживания несовершеннолетних, назначены необходимые судебные экспертизы.

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Комментарии (5)

Cashmare
челябинские поезда настолько суровы
mix.mix_leero
Понятно, что дети не полностью осознавали опасность движущегося поезда. Минимальный тормозной путь поезда - 400 м.
Но, мы живём в 21 веке. Ничего не должно мешать сделать подземные переходы (наземные - не рациональны). Но понимая, что ставиться во главу угла в РФ осознаю, что дети погибли по вине государства не обеспечивающего безопасности граждан нигде.
Alex000
Машинисту соболезнования, конечно... теперь затаскают.
Из-за... кхм... подростков, которым родители за 14 лет даже правила перехода опасных транспортных путей привить не удосужились.
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