Поезд Челябинск — Петербург сбил насмерть двух девочек-подростков и их друга
Северо-Западное транспортное следствие возбудило уголовное дело после наезда поезда на трех подростков.
Как сообщает пресс-служба ведомства 23 октября, ЧП произошло вечером накануне в районе станции Вохтога в Вологодской области. Машинист поезда, следовавшего из Челябинска в Петербург увидел троих подростков, переходивших железнодорожные пути перед ним. Он предпринял попытку затормозить состав, но произошел наезд. 15-летний мальчик и две девочки 14 лет получили травмы, не совместимые с жизнью.
Дело возбуждено по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
Следователями осмотрено место происшествия, проводится осмотр места проживания несовершеннолетних, назначены необходимые судебные экспертизы.