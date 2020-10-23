Эпидемиолог Роспотребнадзора опроверг утверждение, что дети являются главными разносчиками коронавируса

По его словам, у детей минимально представлен рецептор ACE2, который является «входными воротами» для коронавируса. Наличие рецептора растет с возрастом и достигает максимум к пожилому возрасту.

«Первоначально, когда стало известно, что дети болеют редко, было предположение, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и соответственно, от них заражаются пожилые», - рассказал он РИА Новости 23 октября.

Дети не являются активными разносчиками коронавируса, а заражаются от взрослых. Популярное утверждение о заболевании опроверг директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

Тотолян отметил, что у детей из-за невысокой представленности рецептора АСЕ2 даже при заражении коронавирусом этого вируса очень немного. А раз у ребенка мало инфицированных клеток, то и число вирусных частиц, которые находятся на слизистых, у него будет небольшим, и поэтому он гораздо в меньшей степени является источником инфекции, чем взрослый человек.



Главный детский инфекционист Петербурга Елена Дондурей ранее рассказывала, что в новом сезоне коронавирусу чаще будут подвержены, скорее всего, дошкольники от трех лет, а также дети младшего и среднего школьного возраста.



Из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу на дистанционное обучение переведены 135 классов в 76 школах Петербурга.

