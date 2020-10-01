Главный детский инфекционист Петербурга: Дошколята и младшие школьники больше других детей рискуют заболеть ковидом

Второй волны эпидемии коронавируса в Петербурге нет, есть характерная для этого времени года высокая заболеваемость респираторными инфекциями у детей, не более. В новом сезоне коронавирусу чаще будут подвержены, скорее всего, дошкольники от трех лет, а также дети младшего и среднего школьного возраста. Об этом «Доктору Питеру» 1 октября рассказала главный детский инфекционист Петербурга Елена Дондурей, заведующая отделением ДГБ №5 им. Филатова.

«Второй волной эпидемии заболеваемость коронавирусом можно будет назвать, когда коронавирус будет составлять хотя бы 50% в структуре заболеваемости ОРВИ. Если он просто встроится в сегодняшнюю структуру респираторной заболеваемости и из всех заболевших ОРВИ и гриппом 20% будут с коронавирусом, то назвать это второй волной нельзя. То есть если коронавирус окажется на первом месте, то, да, это вторая волна, нет — продолжение первой», — считает Дондурей.



По словам врача, несмотря на то, что к обычно циркулирующим в это время года вирусам добавился новый COVID-19, в сентябре общее число госпитализирующихся детей оставалось на уровне прошлого года. А вот в начале — середине лета их было больше обычного, и поступали чаще как раз пациенты с ковидом, причем заболевание подтверждалось, когда ребенок находился дома — обращался за помощью в детскую поликлинику.

«Тогда малышей до 3 лет обязаны были госпитализировать, хотя они практически не болели тяжело. Старших было много, потому что они заражались чаще — их сложно удержать в самоизоляции надолго, — поясняет Елена Дондурей. — Дошкольники, ученики младшей и средней школы госпитализировались реже всего — их легче было оградить от окружающего мира, в котором циркулирует новый коронавирус. И я не исключаю, что именно они и начнут сейчас болеть».

К концу лета число инфицированных коронавирусом сократилось, но и сейчас с выявленным в амбулаторных условиях диагнозом тоже госпитализируется мало детей. С начала осени в ДГБ №5 ковид чаще выявляется уже в больнице — у тех, кто поступает в стационар с диагнозом ОРВИ, в том числе с сопутствующей, например, хирургической патологией.

