Главный детский инфекционист Петербурга: Дошколята и младшие школьники больше других детей рискуют заболеть ковидом
Второй волны эпидемии коронавируса в Петербурге нет, есть характерная для этого времени года высокая заболеваемость респираторными инфекциями у детей, не более. В новом сезоне коронавирусу чаще будут подвержены, скорее всего, дошкольники от трех лет, а также дети младшего и среднего школьного возраста. Об этом «Доктору Питеру» 1 октября рассказала главный детский инфекционист Петербурга Елена Дондурей, заведующая отделением ДГБ №5 им. Филатова.
«Второй волной эпидемии заболеваемость коронавирусом можно будет назвать, когда коронавирус будет составлять хотя бы 50% в структуре заболеваемости ОРВИ. Если он просто встроится в сегодняшнюю структуру респираторной заболеваемости и из всех заболевших ОРВИ и гриппом 20% будут с коронавирусом, то назвать это второй волной нельзя. То есть если коронавирус окажется на первом месте, то, да, это вторая волна, нет — продолжение первой», — считает Дондурей.
По словам врача, несмотря на то, что к обычно циркулирующим в это время года вирусам добавился новый COVID-19, в сентябре общее число госпитализирующихся детей оставалось на уровне прошлого года. А вот в начале — середине лета их было больше обычного, и поступали чаще как раз пациенты с ковидом, причем заболевание подтверждалось, когда ребенок находился дома — обращался за помощью в детскую поликлинику.
«Тогда малышей до 3 лет обязаны были госпитализировать, хотя они практически не болели тяжело. Старших было много, потому что они заражались чаще — их сложно удержать в самоизоляции надолго, — поясняет Елена Дондурей. — Дошкольники, ученики младшей и средней школы госпитализировались реже всего — их легче было оградить от окружающего мира, в котором циркулирует новый коронавирус. И я не исключаю, что именно они и начнут сейчас болеть».
К концу лета число инфицированных коронавирусом сократилось, но и сейчас с выявленным в амбулаторных условиях диагнозом тоже госпитализируется мало детей. С начала осени в ДГБ №5 ковид чаще выявляется уже в больнице — у тех, кто поступает в стационар с диагнозом ОРВИ, в том числе с сопутствующей, например, хирургической патологией.
С марта до 1 сентября в 5-й детской больнице пролечены около 1 тысячи пациентов. На сегодня — 1138 (госпитализировано 1498 человек, из них 360 взрослых, ухаживающих за своими детьми). То есть за сентябрь поступило более сотни детей. С 1 марта и до конца сентября с ОРВИ и пневмонией (не вирусной) госпитализировано 5984 ребенка.
Интервью с главным детским инфекционистом Петербурга о том, почему, как и какими респираторными вирусами сейчас болеют дети, почему грипп они переносят тяжелее, чем ковид, полностью читайте на сайте «Доктор Питер».