С десяток онлайн-лекций на этих выходных получится послушать на фестивале Different Ever After – «о том, как меняется мир вокруг нас». Тематический акцент сделан на опыте Великобритании. В 16.00 23 октября сотрудница проекта Zero Waste Greenpeace Ирина Козловских, кандидат психологических наук Полина Белобородова и их коллеги поговорят о том, как «зелёный образ жизни» реализуется за рубежом и какие инициативы устойчивого развития кажутся наиболее эффективными. Продолжат тему на следующий день дискуссией «Как избежать экологической катастрофы», а затем плавно перейдут к топику о том, что такое инклюзивный туризм. 25 октября среди выступлений – обсуждение путей получения международной стипендии Chevening и обучения в магистратуре в английских вузах.