На этих выходных у петербуржцев есть возможность послушать классические органные и фортепианные концерты, осыпаться блёстками и оторваться на дискотеках, посмотреть новое американское кино или же на один вечер перенестись в точку военных действий.

«Фонтанка» выбрала почти два десятка вариантов, как можно отдохнуть в центре или не выходя из дома: от похода на концерт звезды TikTok и лекции о советской мебели до разговора о «зелёном образе жизни» в ZOOM.

Развлечься в городе



Цехъ расширяется на заднем дворе

23 октября, 19.30, 16+



Театр «Цехъ» в пятницу презентует проект «Цехъ.Двор.Искусство за гаражами». Два месяца назад актёры обратились к музею «Мастерская Аникушина» и попросили помочь им украсить двор и превратить его в арт-площадку. В 19.30 на сцене и в новом пространстве пройдёт перформативный спектакль Саши Хромова «Shakespeare’s sonnets. Инспирации». Первая часть состоится на улице, а вторая в помещении. Шекспировские сонеты авторы превратят в музыкально шумовое полотно и покажут, что каждый литературный текст создаёт свою атмосферу. В день официального и открытия вход во «Двор» за донейшн, пожертвовать можно любую комфортную сумму.



Праудин перенесёт в Сектор Газа

25 октября, 19.30. 16+



Уже в воскресенье в «Цехе» – премьера, созданная актёрами совместно с экспериментальной сценой театра-фестиваля «Балтийский дом». Режиссёр Анатолий Праудин представит третью часть цикла «Одиссея. Документальная трилогия», каждая часть которой – рассказ о человеке на войне. На этот раз герои окажутся в Секторе газа. Всё построено на документальных свидетельствах.

Интернет как сцена для «Маршака»

23–31 октября, 6+

Фестиваль театральных представлений для детей «Маршак» стартует на этих выходных. Показывать постановки онлайн коллективы со всей России начнут с «Золушки» (6+) в 16.00 23 октября, а продолжат «сказочной сюитой для всей семьи» о мире и смене времён года «Солнце на верёвочке» (6+) 25 октября в 11.00. Между этим, 24 октября, креативный продюсер независимого театра Community Stage Наталья Лучкина выступит с лекцией «Как говорить на сложные темы в театре?».



«Солнце на верёвочке» Фото: фото предоставлено организаторами

Вечер страданий в «Линиях»

24 октября, 17.00, 18+



В новом филиале библиотеки им. Маяковского «Линии» устроят вечер игр и печали: пришедшим обещают разложить игры-настолки и поделить всех на команды. Побеждать придётся в «Цитаделях», «Страдающем Средневековье» и авторской новинке «Откопайся или умри». Тот факт, что сидеть за столом придётся в перчатках и масках в целом согласуется с общей тематикой встречи и придаёт особый шик.



Город разложат на образы в книге

С 23 октября, 16+

В Музее городской скульптуры открывается выставка «Город как субъективность»: издатель и коллекционер Тимофей Марков и художник и арт-куратор Алексей Парыгин пригласили 35 художников из Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и Казани создать иллюстрации о городе, а затем объединили работы в книгу. Картины в разных техниках от графики до литографии посвящены одиночеству в мегаполисе, переплетениям улиц и сети, которую они образуют. Выставку дополнили объёмными арт-объектами.



Фото: предоставлено Музеем городской скульптуры

В центре принимают AMFEST

23–25 октября, 18+

В «Авроре» все выходные проходит фестиваль американского независимого кино AMFEST. В пятницу в 18.30 на экран выведут чувственный вестерн «без перестрелок, но с психологией» «Мир грядущий», продолжат на следующий день фантазией о жизни и смерти «Девять дней» в 16.30 и лентой «Цена победы» о том, как житель Техаса пытается выиграть пикап, поучаствовав в необычном конкурсе: участники состязания целые сутки должны простоять у машины, не снимая с неё руку. Завершат выходные лентой «Сладкая жизнь» о детях, за которыми никто не следит. Программу и трейлеры смотрите в нашем анонсе. Все ленты демонстрируют на английском с субтитрами.

Современные плакаты украсили Этнографический

23 октября – 4 ноября, 18+

Обычно недоступный для посетителей Мраморный зал с хрустальным прозрачным потолком в Этнографическом музее открыли ради выставки плакатов молодых художников из Школы дизайна НИУ ВШЭ. 110 работ сделали студенты первого курса. Некоторые из них выбрали не абстрактную тему, а создали макеты пяти корпусов университета на улицах Союза Печатников, Кантемировской, Седова, Промышленной и набережной канала Грибоедова, выступили в роли урбанистов и разработали концепции того, как стоило бы изменить городскую среду в этих точках.



Фото: предоставлено организаторами

Потанцевать с друзьями

Дикость выплеснут у залива

24 октября, 23.05, 18+



В «Севкабель Порту» настало время для «Дикого диско». Тема вечеринки с таким названием – путешествие во времени. Гостей просят не стесняться и нарядиться в самые смелые и футуристические наряды и представить, что все, кто окажутся рядом – «словно попутчики в ночном экспрессе». Говорить обо всём, делиться тайнами и веселиться начнут ровно в 23.05. Детали – в группе ВКонтакте.



Блёстки и ностальгия на сцене MOD

24 октября, 23.00, 18+



Не менее зажигательно должно быть и в клубе MOD на вечеринке в стиле 1990-х и 2000-х годов «Молодость простит». На встрече, приуроченной к скорому Хэллоуину, диджеи включат главные хиты прошлого и устроят «грандиозную гуляночку». С гостей – кислотные образы и много блёсток в макияже. Условия участия смотрите в паблике.

Дельфин переиграет лучшее

24 октября, 20.00, 16+



На сцене клуба «Космонавт» Дельфин исполнит лучшие песни. Можно ожидать, что старые треки прозвучат в новом, «актуальном прочтении», а новинки из двух последних альбомов и вовсе под новую музыку.

«Сказки лесной нифмы» захватят «Аврору»

25 октября, 16+



В воскресенье перемещаемся в «Аврору», куда приезжает молодая фолк-звезда Марина Демещенко, взорвавшая ТikTok композицией «Кометы». У неё уже есть четыре альбома, и последний из них получил название «Сказки лесной нифмы». Песни из него она и исполнит.

«Морзе» обратится к хип-хопу

23 октября, 19.00, 18+



Ну а в клубе «Морзе» в этот уик-энд пройдёт хип-хоп фестиваль «Культура». В лайнапе среди прочих значатся представители азиатского андеграунда – группа Maxifam, а также саунд-продюсер NFTLGY и исполнитель rvbfvq.

Узнать новое

Экология, катастрофы и обучение станут онлайн-лекциями

23–28 октября, 18+



С десяток онлайн-лекций на этих выходных получится послушать на фестивале Different Ever After – «о том, как меняется мир вокруг нас». Тематический акцент сделан на опыте Великобритании. В 16.00 23 октября сотрудница проекта Zero Waste Greenpeace Ирина Козловских, кандидат психологических наук Полина Белобородова и их коллеги поговорят о том, как «зелёный образ жизни» реализуется за рубежом и какие инициативы устойчивого развития кажутся наиболее эффективными. Продолжат тему на следующий день дискуссией «Как избежать экологической катастрофы», а затем плавно перейдут к топику о том, что такое инклюзивный туризм. 25 октября среди выступлений – обсуждение путей получения международной стипендии Chevening и обучения в магистратуре в английских вузах.



Шкафы захватят Александринку

24 октября, 16+, 19.30



На Новой сцене Александринки запланирована лекция дизайнера и исследователя советской мебели Александра Семёнова, который объяснит слушателям, как менялись образы шкафов в разные века и зачем конструктивисты создавали «стеллажи-самолёты». Особое внимание уделит тому, как вообще придумывалась мебель для хранения в СССР и в современной России. Подробности – по ссылке.



Любителям классики



Эрмитаж показывает Бронзино

24 октября, 6+



В Аполлоновом зале Эрмитажа открывается выставка «Две картины Бронзино. К завершению реставрации». Посетителям покажут полотна «Состязание Аполлона с Марсием» и «Портрет Козимо I деи’Медичи» кисти представителя маньеризма Аньоло Бронзино. Это течение возникло в западноевропейском искусстве в 1520 – 1590-х годах на фоне угасания ренессанса. Как уверяют в Эрмитаже, до завершения реставрации, которая велась с 2016 года, авторская живопись на обоих полотнах скрывалась под толстым слоем поздних пожелтевших лаков.

В РНБ прозвучит музыка Венеции

24 октября, 16.00, 6+



В концертный зал Российской национальной библиотеки стоит зайти ради бесплатного концерта из нового образовательного цикла «Музыкальные города Европы». В субботу, на вечере «Венеция. Музыка собора Сан-Марко» произведения Кроче, Монтеверди и Вивальди исполняет пианистка, лауреат международных конкурсов Анна Ковалева и сопрано Светлана Мусина.

Молодой пианист покорит Филармонию

24 октября, 19.00, 6+



Фото: кадр из видео/YouTube

Аспирант консерватории, обладатель общероссийской премии «Молодые дарования России» пианист Александр Кашпурин в субботу играет в Малом зале Филармонии. Наряду с этюдами Шопена он исполнит одночастную композицию – Сонату си минор Листа. Подробности программы можно узнать на сайте.

«Яани Кирик» принимает невидимый оркестр

24 октября, 19:30, 12+



В «Яани Кирик» дуэт скрипачей Игоря Заливалова и Софии Бридж и специальный гость – пианист Станислав Чигадаев представляют музыкальный перформанс «Игры и сны». Из-за того, что звучание классических инструментов дополнят новыми технологиями, создастся эффект, что в зале собрался целый оркестр. Мелодию дополнят видеопроекциями.

Мариинка зовёт на органный концерт

25 октября, 19.00, 12+

