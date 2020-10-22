Дельфин в Петербурге исполнит лучшие песни «в актуальном прочтении»

Организаторы обещают, что старые песни будут исполнены в новом, «актуальном прочтении», а новинки с двух последних альбомов артиста обретут «ещё более отточенные аранжировки». Проще говоря, знакомые песни зазвучат под новую музыку. Преданных фанатов Дельфина едва ли можно этим удивить — известно, что Лысиков постоянно экспериментирует со звучанием. То, как Дельфин звучал при Павле Додонове (гитарист, бывший участник коллектива), и то, как Дельфин звучит в 2020 году, — это, по сути, две разные группы.

Впрочем, не только Дельфином жив Лысиков. В самоизоляции музыкант продолжал свои музыкальные поиски, которые в итоге вылились в электронный проект «Механический пес». Дебютный альбом этого сайд-проекта Дельфин выпустил в августе. Релиз является своеобразным прочтением повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», а треки названы по датам, в которые были написаны.



Несмотря на коронавирусные ограничения и запреты, Дельфин уже успел сыграть несколько живых концертов с «Механическим псом», но сейчас Лысиков вернулся в свое основное альтер-эго и продолжает тур в поддержку прошлогоднего альбома «Край». Кстати, одна из песен с этого альбома — «Лето» — была экранизирована. Клип вышел в День защиты детей 1 июня. Это не случайно — в песне звучит детский хор, поющий: «Мы хотим лишь тепла, мы хотим только света!» Подпеть им Петербург сможет уже совсем скоро.



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

