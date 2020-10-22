Музей городской скульптуры зовет искать идентичность в субъективном взгляде на город
На выставке «Город как субъективность» в Музее городской скульптуры вас ждут тридцать пять графических листов, которые авторы сопроводили текстами о себе и городах. 18+
Важная ремарка — речь идет не об историческом контексте, а о личном восприятии, и не только Петербурга. Для кого-то город — это майская сирень и летние свидания тёплыми вечерами, для кого-то — огромный жадный механизм, забирающий силы и время, а кому-то и вовсе важны только архитектура и эстетика. Куратор Алексей Парыгин пояснял, что намеренно свёл в проекте мастеров из разных городов (Петербурга, Москвы, Казани) и поколений.
Разнообразны и техники: литография, офорт, шелкография, линогравюра, ручная фотопечать. Петербург, где исторически сильная школа книжной графики и, чего греха таить, есть специфический городской снобизм, зацикленность на городе, отлично подходит как площадка для такого проекта.
Выставка должна привлечь внимание к проекту групповой книги «Город как субъективность художника», придуманному Алексеем Парыгиным и издателем Тимофеем Марковым. Центральная его часть — микротираж книги (пятьдесят восемь экземпляров). Таким образом, «Город» продолжает богатую традицию «книги художника», графической серии, снабженной текстом, объединённой единой темой и выразительной не только и не столько содержанием, но и формой.
Среди авторов, чьи работы будут на выставке, — Михаил Молочников, Василий Власов, Валерий Корчагин, Анастасия Зыкина, Игорь Иванов, Александр Артамонов и другие.
В музее напоминают, что из-за пандемии в зале одновременно может находиться ограниченное количество зрителей. Если будет тесно, вам предложат пока прогуляться во внутреннем дворе — к этой мере стоит отнестись с пониманием. В музей также не пустят без маски.
Выставка «Город как субъективность» будет открыта для посетителей с 24 октября по 31 января 2021 года.
Анастасия Семенович