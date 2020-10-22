Участок под коттеджи рядом с Константиновским дворцом в Петербурге выставили на продажу более чем за полмиллиарда рублей

Участок площадью 42,7 га в Петродворцовом районе Петербурга выставили на продажу. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД), который проведет по нему торги.



По данным РАД, земля находится в собственности дочерней компании Сбербанка, московского ООО «СБК Актив». Торги будут проходить на понижение, они назначены на 9 ноября. Начальная цена лота составляет 546,5 млн рублей, а минимальная ограничивается 255 млн рублей.



«Согласно ПЗЗ, данная территория относится к зоне Т1Ж2-1, где разрешена индивидуальная жилая застройка с включением социальной инфраструктуры. Наиболее вероятный вариант использования – под строительство коттеджного поселка», - считают в РАД. По данным Публичной кадастровой карты, землю разрешено использовать для размещения зданий, «используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции».

