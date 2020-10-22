Путин: Коронавирус до сих пор представляет серьезную угрозу, грядут «тектонические сдвиги»

Коронавирус до сих пор представляет серьезную угрозу, об этом 22 октября заявил Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Он предположил, что это у многих рождает ощущение грядущих «тектонических сдвигов».



«Коронавирус не отступил, к сожалению, и до сих пор представляет серьезную угрозу. И вероятно, такой тревожный фон лишь усиливает у многих ощущение, что начинается какое-то совсем другое время. Что мы не просто на пороге каких-то кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов во всех сферах жизни», — сказал президент.