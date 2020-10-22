FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +11
77.03р91.34р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
22.10.2020 18:02
5
Печать

Путин: Коронавирус до сих пор представляет серьезную угрозу, грядут «тектонические сдвиги»

Коронавирус до сих пор представляет серьезную угрозу, об этом 22 октября заявил Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Он предположил, что это у многих рождает ощущение грядущих «тектонических сдвигов».

«Коронавирус не отступил, к сожалению, и до сих пор представляет серьезную угрозу. И вероятно, такой тревожный фон лишь усиливает у многих ощущение, что начинается какое-то совсем другое время. Что мы не просто на пороге каких-то кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов во всех сферах жизни», — сказал президент.

Глава государства добавил, что для борьбы с пандемией было сделано многое, но далеко не все.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Modest_5e4ce41f7533b
Давно пора отказываться от толп, марширующих строем.
Что делают в общественном транспорте старики? Почему они мотаются по всему городу, приводя в порядок свои дела, а не дела гоняются за их мизерными, но стабильными доходцами?
Что делают в офисах толпы перекладывальщиков бумажек? Ублажают мелочное самолюбие ограниченного, но по случаю выслужившегося начальника?
Зачем масса людей занимаются никому не нужным учетом и контролем в мире, где все это давно возможно делать в автоматическом режиме.
Может все же пора признать, что пошлый рубль более эффективный регулятор, чем все эти департаменты-рассадники заразы и липовых отчетов.
260786601
Ох грядут, следующие "сдвиги" придется встречать с подельниками в одном бараке на Колыме.
260569221
А чего ему боятся то??? В бункере, в котором он сидит- все спокойной
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний