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22.10.2020 17:56
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Adidas задумался о продаже Reebok. Акции поползли вверх

Немецкий производитель спортивной одежды Adidas AG рассматривает возможность продажи бренда Reebok. Как передает немецкий журнал Manager Magazin 22 октября, сделка может завершиться к марту 2021 года — уже подписано соглашение о конфиденциальности.

В числе заинтересованных сторон журнал называет американскую VF Corp., которой принадлежат бренды Timberland и North Face, и китайскую Anta Sports. Как пишет Bloomberg, окончательное решение немецкая компания примет в ближайшие месяцы.

В Adidas комментировать рыночные слухи не стали. По информации, указанной в СМИ, компания купила американскую Reebok еще в 2005 году за 3,1 млрд евро. О продаже бренда гендиректор компании Каспер Рорстед задумывался еще до начала пандемии. Тогда сумма сделки могла составить 2 млрд евро, но теперь она упадет из-за снижения выручки компании.

По данным Франкфуртской фондовой биржи, в течение дня акции Adidas AG выросли почти на 5% — с 270,5 до 283,7 евро за бумагу. По отношению к прошлому дню они увеличилась на 3,13%.

Согласно курсу Центробанка на 22 октября, стоимость 1 евро составляет около 91,4 рублей.

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Комментарии (2)

hal9000
Еще пачка семечек..Адидас..штаны три белые стрелки сигарета за ухом кепка аля матное слово..лакированные ботинки и наплевано рядом..))
hal9000
У адидаса есть кое что приемлемое..но этот бренд тесно ассоциируется с гопарями..хоть за какую цену купи одев эту фирму автоматом гоп стоп что то такое..лезгинку сплясать покурить так сказать-а че ты..ты че?в натуре..сюда иди..пукнуть еще так громко с треском демонстративно на людях..им уже из этого восприятия не выйти..девки тож када нидивают на Какашян похожи становятся..быдлячить начинают..короч эт уже не спортивный бренд а чисто гопарьский...)
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