Adidas задумался о продаже Reebok. Акции поползли вверх

Немецкий производитель спортивной одежды Adidas AG рассматривает возможность продажи бренда Reebok. Как передает немецкий журнал Manager Magazin 22 октября, сделка может завершиться к марту 2021 года — уже подписано соглашение о конфиденциальности.



В числе заинтересованных сторон журнал называет американскую VF Corp., которой принадлежат бренды Timberland и North Face, и китайскую Anta Sports. Как пишет Bloomberg, окончательное решение немецкая компания примет в ближайшие месяцы.

В Adidas комментировать рыночные слухи не стали. По информации, указанной в СМИ, компания купила американскую Reebok еще в 2005 году за 3,1 млрд евро. О продаже бренда гендиректор компании Каспер Рорстед задумывался еще до начала пандемии. Тогда сумма сделки могла составить 2 млрд евро, но теперь она упадет из-за снижения выручки компании.