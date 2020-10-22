Водители автомобилей не могут справиться с мокрыми улицами Петербурга 22 октября и влетают в препятствия. На их счету уже как минимум светофор, дорожный знак, забор и фонарный столб.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Синопской набережной днем 22 октября желтый микроавтобус снес опору освещения. У автомобиля сильно повреждена передняя часть, а остатки столба отлетели на тротуар и ограждение набережной.