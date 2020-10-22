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22.10.2020 17:12
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Столбы и заборы манят водителей в Петербурге. На Синопской микроавтобус снес опору освещения

Водители автомобилей не могут справиться с мокрыми улицами Петербурга 22 октября и влетают в препятствия. На их счету уже как минимум светофор, дорожный знак, забор и фонарный столб.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Синопской набережной днем 22 октября желтый микроавтобус снес опору освещения. У автомобиля сильно повреждена передняя часть, а остатки столба отлетели на тротуар и ограждение набережной.

На кадрах с места ДТП также видно второй микроавтобус. Он стоит немного спереди битой машины, с оборванным тросом сзади. Возможно, он буксировал второй микроавтобус.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Несколькими часами ранее на пересечении Караваевской улицы и улицы Дмитрия Устинова легковой автомобиль врезался в ограждение проезжей части. Забор пал смертью храбрых, но машине на тротуар вылететь не дал. По словам очевидицы Ольги, в автомобиле были две девушки. «Пострадал только забор», — добавляет она.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Утром на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Подвойского столкнулись два легковых автомобиля. Один из них, «Рено», при этом выехал на островок безопасности и свалил временный дорожный знак, пишет участница группы Александра.

А еще ранее в Пушкине водитель автомобиля устроил ДТП на перекрестке и скрылся, оставив после себя две подбитые машины и сваленный светофор. Произошедшее попало на камеру.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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