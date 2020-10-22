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22.10.2020 12:16
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В Петербурге ищут виновника тройного ДТП. Его побег попал на видео

Полиция разыскивает сбежавшего с места ДТП автомобилиста. В его активе — две подбитые машины и светофор.

Авария на Конюшенной улице в Пушкине рано утром 22 октября попала на видео. После столкновения на перекрестке участник ДТП продолжил движение и протаранил еще одну машину.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Приметы автомобиля очевидцы передали полицейским. Фотографиями последствий делятся пользователи группы «ДТП и ЧП».

Пострадавших в ДТП, не считая снесенного светофора, нет.

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