«Главстрой Санкт-Петербург» увеличил продажи в третьем квартале на 78%

За третий квартал 2020 года компания «Главстрой Санкт-Петербург», входящая в ГК «Главстрой», продала 47,7 тыс. кв. м жилой недвижимости, что на 67% превышает показатели третьего квартала 2019 года. При этом сумма сделок за третий квартал увеличилась на 78% по отношению к результатам аналогичного периода прошлого года. Всего за первые 9 месяцев 2020 года «Главстрой Санкт-Петербург» продал 112 тысяч кв. м жилой недвижимости— это на 29% больше, чем за январь — сентябрь прошлого года. В июле «Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию почти 84 тыс. кв. м недвижимости, а по итогам девяти месяцев компания заняла второе место в городе по объемам ввода жилья, согласно данным «Единого ресурса застройщиков».

За три квартала доля ипотеки в структуре сделок компании составила 73% против 60% за такой же период 2019 года. Количество ипотечных сделок увеличилось в 1,4 раза, а средняя площадь проданных квартир выросла на 6 кв. м. Объем реализованных двух- и трехкомнатных квартир вырос с 1,6 и 2,6 раза соответственно. Как отмечают аналитики компании, подобное увеличение связано с несколькими факторами. Во-первых, благодаря снижению ставок покупатели могут приобрести более комфортное жилье. Во-вторых, квартирография ЖК компании в целом меняется в сторону семейного формата, в продаже все больше квартир с несколькими комнатами. — Сегодня на первичный рынок недвижимости влияют два основных тренда, — говорит Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург». — Во-первых, благодаря снижению ипотечных ставок, существенно растет спрос. По нашим данным, на рынке масс-маркет Петербурга и области объемы продаж показывают максимальные результаты третий месяц подряд. Так, в сентябре было продано на 25% больше квадратных метров жилой недвижимости, чем год назад. Во-вторых, объем предложения продолжает сокращаться.