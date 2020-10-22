Врио губернатора Хабаровского края заявил о вспышке COVID-19 в правительстве региона

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о вспышке COVID-19 в правительстве региона во время прямого эфира на канале «Вести 24» 22 октября.

«У нас сейчас полправительства болеет. Дома, на карантине — мой первый заместитель Мария Авилова, зам по экономике Калашников. Серьезное заболевание, нужно себя беречь», — сказал Дегтярев.

Точное количество сотрудников краевой администрации, которые заразились коронавирусом, он не сообщил.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки новым коронавирусом в крае заболели 174 человека.