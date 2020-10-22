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22.10.2020 11:06
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Врио губернатора Хабаровского края заявил о вспышке COVID-19 в правительстве региона

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о вспышке COVID-19 в правительстве региона во время прямого эфира на канале «Вести 24» 22 октября.

«У нас сейчас полправительства болеет. Дома, на карантине — мой первый заместитель Мария Авилова, зам по экономике Калашников. Серьезное заболевание, нужно себя беречь», — сказал Дегтярев.

Точное количество сотрудников краевой администрации, которые заразились коронавирусом, он не сообщил.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки новым коронавирусом в крае заболели 174 человека.

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Комментарии (4)

Петр Петров
это который заднеприводный
AksenovYuriy
Видимо протестующие заплевали.
doorbal_
Был бы Фургал - были бы все здоровые.
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