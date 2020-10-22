Оперативники опередили «кладоискателей» на Васильевском. Пришлось копать газоны и изучать трансформаторную будку

Полиция разочаровала любителей изменённого сознания, которые рассчитывали найти запрещённое в Василеостровском районе Петербурга. Оперативники отыскали закладчика, а следом и пять тайников.

Как стало известно «Фонтанке» 22 октября, внимание полицейских к газонам на Васильевском острове привлёк 35-летний обитатель хостела в Красносельском районе. Мужчина официально не трудоустроен и, по версии следствия, нашёл себя в сфере торговли наркотиками.

В начале недели его задержали на улице Беринга с девятью свёртками чуть менее чем по пять граммов. Согласно результатам экспертизы, в трёх из них оказался растительный наркотик. Его же нашли на газонах Малого проспекта В. О., Беринга и Гаванской. Последняя улица оказалась особенно популярной у закладчика: там нашли три пакетика с запрещённым, один из которых был припрятан под металлической дверью трансформаторной будки.