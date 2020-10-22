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22.10.2020 09:46
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Ведущий специалист Водоканала спасала свои миллионы и проговорилась о личном. Деньги заполучили мошенники

Сотрудница петербургской водоснабжающей организации попалась на уловку телефонных мошенников. Для женщины разыграли спектакль по банковскому сценарию, в качестве оплаты взяли почти 2,5 млн рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 22 октября, накануне в полицию Пушкинского района обратилась ведущий специалист Водоканала с просьбой отыскать собеседника, после разговора с которым она осталась без накоплений.

Женщина 47 лет в среду утром ответила на звонок с номера со столичным кодом и следующие полтора часа была уверена, что общается с менеджером своего банка, обсуждая сохранность средств. Доверившись голосу в трубке, она продиктовала все реквизиты карты и, несмотря на предупреждение в СМС-оповещении, назвала код. Вскоре с её счёта списали 2,4 миллиона рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, полиция ищет преступников.

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Комментарии (7)

Печенеги и половцы
Водоканал жульническая контора.
AksenovYuriy
Заодно бы проверили источники украденных и оставшихся средств на счете, скорее всего, как пришло так и ушло.
Wuhan Proletarian
Незнакомые люди априори люди нехорошие.
Вот простой принцип безопасного общения.
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