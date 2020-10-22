Ведущий специалист Водоканала спасала свои миллионы и проговорилась о личном. Деньги заполучили мошенники

Сотрудница петербургской водоснабжающей организации попалась на уловку телефонных мошенников. Для женщины разыграли спектакль по банковскому сценарию, в качестве оплаты взяли почти 2,5 млн рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 22 октября, накануне в полицию Пушкинского района обратилась ведущий специалист Водоканала с просьбой отыскать собеседника, после разговора с которым она осталась без накоплений.

Женщина 47 лет в среду утром ответила на звонок с номера со столичным кодом и следующие полтора часа была уверена, что общается с менеджером своего банка, обсуждая сохранность средств. Доверившись голосу в трубке, она продиктовала все реквизиты карты и, несмотря на предупреждение в СМС-оповещении, назвала код. Вскоре с её счёта списали 2,4 миллиона рублей.