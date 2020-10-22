На Землю вернулся экипаж МКС. На станции остались три человека

Корабль «Союз МС-16», отстыковавшийся ночью от Международной космической станции с двумя россиянами и одним американцем на борту, совершил посадку в Казахстане 22 октября.

Корабль отделился от станции в 2.32 мск. Его двигательная установка включилась на торможение в 5.01 мск, после чего аппарат начал сход с орбиты. Вскоре после этого «Союз» разделился на отсеки, а экипаж в спускаемом аппарате испытал перегрузки около 4g, пишет РИА Новости.

На борту корабля — российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди. На станции остались Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков из России с Кэтлин Рубинс из США. Незадолго до возвращения Кэссиди передал командование станцией Рыжикову.