У экономики Петербурга есть признаки восстановления. Были - еще в сентябре

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Экономика Петербурга начала оживать после коронакризисного падения, следует из доклада Петростата о социально-экономическом положении Северной столицы за девять месяцев 2020 года, опубликованного 21 октября.

Наибольшее оживление происходит в розничном сегменте. Так, петербургским ретейлерам уже два месяца подряд удается зарабатывать больше, чем в прошлом году, даже с поправкой на инфляцию. В сентябре оборот розничной торговли достиг 128,8 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 1,1% больше, чем за тот же период годом ранее.



До этого, с апреля по июль, продажи сетей находились в отрицательной зоне из-за ограничений, наложенных на торговлю для борьбы с пандемией COVID-19. Всего с января по сентябрь ретейлеры Петербурга заработали 1,07 трлн рублей, - отставание по сравнению с прошлым годом составило 4,2%.

Вклад в восстановление рынка вносят непродовольственные товары, продажи которых росли на фоне перезапуска торговых центров. В сентябре ретейлеры заработали 87,9 млрд рублей (+3% к сентябрю 2019 года). В августе рост составлял 2,9%, тогда как с апреля по июль показатель был в минусе. В целом за девять месяцев петербуржцы потратили на одежду, бытовую технику и другие непродовольственные товары 678,4 млрд рублей, - это на 8,1% меньше, чем годом ранее.

При этом в магазины жители Северной столицы ходят реже. За месяц, который прошел после снятия последних ограничений, посещаемость ТЦ была в среднем на 21% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Shopping Index, рассчитанные по просьбе «Фонтанки» компанией Watcom. По словам ретейлеров, в первый месяц осени петербуржцы тратили больше, чем год назад: рос как средний чек, так и показатель конверсии (доля совершивших покупку от общего числа посетителей). Но уже в октябре показатели вновь стали падать.

«Ситуация с вирусом нагнетается, люди стали реже ходить. Вся надежда - на холодную погоду и спрос на теплые вещи», - комментирует коммерческий директор сети Baon Анна Сироткина.

Продажи продовольствия, напротив, падают второй месяц подряд. Так, в сентябре петербуржцы оставили в продуктовых магазинах 40,9 млрд рублей, что на 2,5% меньше, чем за тот же месяц годом ранее. Эту тенденцию можно объяснить возвращением сотрудников с удалёнки в бизнес-центры, а также тем, что с возобновлением работы ресторанов мы стали чаще питаться вне дома.

Впрочем, крупным ретейлерам все равно удалось остаться в плюсе. Так, сопоставимые продажи «Ленты» выросли в третьем квартале на 3% по сравнению с прошлым годом. При этом трафик магазинов упал на 5,7%, но средний чек вырос на 9,2%. «Это свидетельствует о сохранении среди покупателей тенденции реже совершать покупки даже после снятия ограничений», - отмечают в компании. Такую же тенденцию видят в X5 Retail Group. Трафик торговых точек упал в третьем квартале на 1,8%, а средний чек вырос на 8,8%. Продажи сопоставимых точек, в итоге, увеличились на 6,9%. По итогам трех кварталов оборот продуктовых сетей Северной столицы составил 389,7 млрд рублей, что на 1,2% больше, чем за девять месяцев 2019 года.



А вот ресторанный рынок по-прежнему в минусе. Петербургские заведения общепита заработали в сентябре 6,5 млрд рублей, что на 19,9% меньше, чем год назад. Но это самое маленькое падение в месячном выражении с начала пандемии. Всего за девять месяцев оборот просел на 30,2%, до 48,4 млрд рублей. По словам участников рынка, вернуться в прошлогодним показателям не удается по двум причинам: не досчитавшиеся доходов из-за пандемии стали реже питаться вне дома или выбирать более бюджетные заведения. К тому же, иностранных туристов, вносивших заметный вклад в выручку заведений общепита, в городе так и не появилось. В этом сегменте на восстановление рассчитывать не приходится: с 26 октября петербургские власти намерены ограничить время работы ресторанов и баров до 23.00. По мнению ассоциации рестораторов улицы Рубинштейна, это лишит городской общепит четверти выручки и заставит уйти в минус.

Потребление услуг также пока находится в отрицательной зоне. В сентябре петербуржцы потратили на них 39,4 млрд рублей, что на 14,3% меньше, чем год назад. Оборот за девять месяцев просел на 19,9%, до 341,4 млрд рублей. Сильнее всего пострадала туристическая сфера: выручки от этих услуг с начала года снизились на 68%. Учреждения культуры заработали на 65,4% меньше, чем за девять месяцев 2019 года. Почти треть дохода потеряли парикмахерские (-30,8%). Примерно на столько же сократились обороты у ателье и мастерских по ремонту обуви. Зато спрос на ритуальный услуги стабилен — снижение составило всего 3,2%.



Вслед за потребительским сектором начала восстанавливается промышленность. Так, в сентябре индекс промышленного производства впервые с начала пандемии показал положительную динамику: по сравнению с сентябрем 2019 года объемы выпуска петербургских заводов выросли на 0,5%.

Резкий рывок сделали автозаводы. Как следует из данных Петростата, в сентябре они выпустили 36,4 тысячи автомобилей. Это на 26% больше, чем в прошлом году. Такой прирост связан с желанием сократить дефицит, образовавшийся на рынке из-за коронавирусного простоя. В октябре заводы Nissan и Hyundai даже ввели дополнительные смены по субботам, рассказали «Фонтанке» их сотрудники. В компаниях подтвердили информацию. «Весь рынок сейчас испытывает дефицит автомобилей. Рабочие субботы — это мера по устранению», - прокомментировали в Nissan. Удастся ли такими стахановскими темпами компенсировать падение прошлых месяцев, пока не ясно. По итогам трех кварталов автозаводы выпустили 224,2 тысячи автомобилей, что на 18% меньше, чем годом ранее.



В целом по итогам девяти месяцев индекс промышленного производства снизился на 3,7%. Сильнее всего упал выпуск машин (на 13,6%), электрического оборудования (16%), текстильных изделий (22%). Зато предприятия Северной столицы стали производить больше лекарств (+14,3%) и продуктов питания (+4,5%). Но в последней категории динамика не равномерная. В натуральном выражении вырос выпуск колбасных изделий и мясных полуфабрикатов (на 7,1 и 5,8% соответственно), а вот сыра и творога упал (на 7,7%).

По прогнозу экономического блока Смольного, по итогам года ВРП Северной столицы снизится на 4%. На полное восстановление потребительского сектора чиновники не рассчитывают, но в промышленность верят. Однако при расчетах, сделанных во время коронавирусного затишья, исходили из того, что городским властям удастся избежать повторного локдауна. С ними солидарны участники рынка. «Еще один локдаун мы можем не выдержать», - заявил первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Михаил Лобин, выступая на видео-конференции со Смольным 16 октября. Чиновники по-прежнему обещают обойтись без строгих мер, но на фоне октябрьского скачка заболеваемости начинают задумываться об ограничениях.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»