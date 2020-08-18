Промышленное производство в Петербурге упало на 4 % в январе — июле. Восстановления ждут до конца года
Промышленное производство в Петербурге упало на
Причиной стали пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Главное снижение пришлось на апрель, когда показатель просел на
В КЭПИСП рассчитывают, что по итогам 2020 года промышленность будет близка к восстановлению до уровня 2019-го. Индекс промышленного производства составит
В 2021-м промышленное производство в Северной столице вырастет на