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18.08.2020 11:57
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Промышленное производство в Петербурге упало на 4 % в январе — июле. Восстановления ждут до конца года

Промышленное производство в Петербурге упало на 4 % в январе — июле 2020 года. Об этом заявил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко на заседании правительства Петербурга 18 августа.

Причиной стали пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Главное снижение пришлось на апрель, когда показатель просел на 21 %. По итогам первого полугодия падение составило 5,9 %. Но выпуск восстанавливается. Кроме того, зависимость промышленности от внешних факторов ниже, чем в предыдущие кризисные периоды, отметил Москаленко. В список системообразующих вошли 55 промышленных предприятий Северной столицы.

В КЭПИСП рассчитывают, что по итогам 2020 года промышленность будет близка к восстановлению до уровня 2019-го. Индекс промышленного производства составит 99,2 %. «Ключевые факторы восстановления спроса — реализация инвестиционных планов и повышение производительности труда», — заключил Валерий Москаленко.

В 2021-м промышленное производство в Северной столице вырастет на 3,5 %, а всего к 2023 году по отношению к 2020-му — на 12,7 %, прогнозируют в Смольном.

© Фонтанка.Ру

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