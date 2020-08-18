Промышленное производство в Петербурге упало на 4 % в январе — июле. Восстановления ждут до конца года

Промышленное производство в Петербурге упало на 4 % в январе — июле 2020 года. Об этом заявил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко на заседании правительства Петербурга 18 августа.



Причиной стали пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Главное снижение пришлось на апрель, когда показатель просел на 21 %. По итогам первого полугодия падение составило 5,9 %. Но выпуск восстанавливается. Кроме того, зависимость промышленности от внешних факторов ниже, чем в предыдущие кризисные периоды, отметил Москаленко. В список системообразующих вошли 55 промышленных предприятий Северной столицы.

