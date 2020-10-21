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21.10.2020 13:54
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«Скинут в пропасть всю отрасль». Петербургские рестораторы просят Смольный не вводить «комендантский час» для общепита

Ограничение работы петербургских заведений общественного питания до 23.00 лишит их прибыли. Об этом «Фонтанке» сообщили в Союзе развития культуры питания и сохранения исторического наследия улицы Рубинштейна.

В ассоциации отмечают, что опросили около 200 ресторанов и баров и пришли к выводу, что решение городских властей ввести «комендантский час» с 23:00 до 06:00 утра будет для отрасли «губительным». «В пятницу и субботу делается половина всей выручки ресторана за неделю, при этом после 23.00 делается 50% выручки этих дней. Итого потери оборота составят 25% в месяц. Рентабельность нашего бизнеса — 15–20% от оборота. То есть при такой мере мы уходим в минус», — сообщила менеджер объединения Анжелика Ефремова.

О намерении ввести запрет на ночную работу общепита 19 октября объявил вице-губернатор Евгений Елин. «Развлекаться и передавать друг другу вирусы в жарком танце сегодня не время», — пояснил он. Кроме того, «после 23:00 есть вредно», добавил вице-губернатор.

По мнению участников, доля танцевальных форматов в общей структуре общепита ничтожна. В обычных же ресторанах «никто не танцует после 23.00, но люди активно заказывают еду и напитки и просто сидят и общаются». «Получается, что ради контроля 2–3% предприятий сейчас снова скинут в пропасть всю отрасль», — отмечают в Союзе рестораторов Рубинштейна.

После послабления антиковидных мер в июне резкого всплеска заболеваемости не последовало, напоминают участники ассоциации. «Кроме ущерба отрасли, данные меры эффекта не принесут, а на распространение инфекции это не окажет заметного влияния», — заявляют они.

Учредителями Союза развития культуры питания и сохранения исторического наследия улицы Рубинштейна выступили шесть заведений барной магистрали — Crazy Wine, «Бар слона», Nau, «Бекицер», Fiddler’s Green, Duo Asia. До конца года ассоциация намерена принять в свои ряды до 30 участников.

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Комментарии (10)

alexpv
По-моему беспокоится не за что. Когда весной власть вводила запреты, то наивно полагала, что все бремя удастся спихнуть на работодателей.
Но теперь для власти совершенно очевидно, что инерционность падения экономики докатилась и до их собственных зарплат, собираемость налогов упала и еще чуть-чуть и самим чиновникам не хватит денег на зарплату и премии.
А этого они уже допустить никак не могут, так что не беспокойтесь, никаких серьезных ограничений на второй и третьей волне не будет.
Все что можно было власть уже развалила, а дальше прекрасно понимает, что рубит сук на котором сидит.
blackcatwhitecat
"отрасль" как упадет, так и поднимется, это вам не самолеты строить...
K_Lutsky
У меня другой вопрос. Получается, что у нас в общепит главным образом ночью ходят, а днем и вечером там никого нет?) странно как-то. Или речь конкретно об улице Рубинштейна этом злачном месте Петербурга
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