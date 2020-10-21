«Скинут в пропасть всю отрасль». Петербургские рестораторы просят Смольный не вводить «комендантский час» для общепита

В ассоциации отмечают, что опросили около 200 ресторанов и баров и пришли к выводу, что решение городских властей ввести «комендантский час» с 23:00 до 06:00 утра будет для отрасли «губительным». «В пятницу и субботу делается половина всей выручки ресторана за неделю, при этом после 23.00 делается 50% выручки этих дней. Итого потери оборота составят 25% в месяц. Рентабельность нашего бизнеса — 15–20% от оборота. То есть при такой мере мы уходим в минус», — сообщила менеджер объединения Анжелика Ефремова.

Ограничение работы петербургских заведений общественного питания до 23.00 лишит их прибыли. Об этом «Фонтанке» сообщили в Союзе развития культуры питания и сохранения исторического наследия улицы Рубинштейна.

О намерении ввести запрет на ночную работу общепита 19 октября объявил вице-губернатор Евгений Елин. «Развлекаться и передавать друг другу вирусы в жарком танце сегодня не время», — пояснил он. Кроме того, «после 23:00 есть вредно», добавил вице-губернатор.

По мнению участников, доля танцевальных форматов в общей структуре общепита ничтожна. В обычных же ресторанах «никто не танцует после 23.00, но люди активно заказывают еду и напитки и просто сидят и общаются». «Получается, что ради контроля 2–3% предприятий сейчас снова скинут в пропасть всю отрасль», — отмечают в Союзе рестораторов Рубинштейна.

После послабления антиковидных мер в июне резкого всплеска заболеваемости не последовало, напоминают участники ассоциации. «Кроме ущерба отрасли, данные меры эффекта не принесут, а на распространение инфекции это не окажет заметного влияния», — заявляют они.

Учредителями Союза развития культуры питания и сохранения исторического наследия улицы Рубинштейна выступили шесть заведений барной магистрали — Crazy Wine, «Бар слона», Nau, «Бекицер», Fiddler’s Green, Duo Asia. До конца года ассоциация намерена принять в свои ряды до 30 участников.