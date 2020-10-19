«Дело в том, что рестораны выполняют две функции. Во-первых, они кормят, во-вторых, развлекают. Развлекаться и передавать друг другу вирусы в жарком танце сегодня не время», — сказал он. Кроме того, «после 23:00 есть вредно», добавил вице-губернатор.

Ограничение времени работы предприятий общественного питания позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения в условиях пандемии COVID-19. Об этом заявил 19 октября вице-губернатор Евгений Елин. Видео-ролик распространила пресс-служба Смольного.

«Давайте окажем поддержку нашим врачам. Чуть меньше потанцуем, чуть меньше пообнимаемся и дадим чуть меньше работы для нашей системы здравоохранения», — заключил он.



Подробнее о том, почему Смольный решил ввести ограничения и к чему еще стоит готовиться бизнесу на второй волне пандемии читайте в интервью Евгения Елина «Фонтанке».

