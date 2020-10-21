На «комсомольскую нагрузку» по реставрации Александровских ворот обратил внимание Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о разрушении Александровских ворот Охтинского порохового завода в Петербурге и доложить о результатах в центральный аппарат ведомства. Судьба старинного памятника заинтересовала главу ведомства после выхода сюжета на одном из федеральных каналов, следует из информации, размещенной на официальном сайте СК РФ 21 октября.



«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу изучить ситуацию, в том числе на предмет наличия оснований для проведения проверки, и доложить по озвученным в эфире обстоятельствам в центральный аппарат ведомства», — говорится в сообщении.

