На «комсомольскую нагрузку» по реставрации Александровских ворот обратил внимание Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о разрушении Александровских ворот Охтинского порохового завода в Петербурге и доложить о результатах в центральный аппарат ведомства. Судьба старинного памятника заинтересовала главу ведомства после выхода сюжета на одном из федеральных каналов, следует из информации, размещенной на официальном сайте СК РФ 21 октября.
«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу изучить ситуацию, в том числе на предмет наличия оснований для проведения проверки, и доложить по озвученным в эфире обстоятельствам в центральный аппарат ведомства», — говорится в сообщении.
Об истории разрушения старинного памятника ранее писала «Фонтанка». В начале октября этого года КГИОП Петербурга вынес предписание арендатору Александровских ворот Охтинского порохового завода приостановить работы по восстановлению объекта из-за частичного демонтажа постройки. Как оказалось, ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» проводило их без разрешительной документации.
НИИ «Химволокно» связывают с предпринимателем Игорем Водопьяновым, который рассказал свою версию происходящего. Ранее он заявлял, что взял реставрацию ворот в качестве «комсомольской нагрузки».
Александровские ворота, расположенные по адресу: улица Химиков, дом 20, лит. А, сооружение 1, были возведены в 1805 году по проекту архитектора Федора Демерцова после крупного пожара на Охтинском заводе в 1803 году. Интересно, что ворота не были проходными и располагались на территории завода. Существует версия, что их возвели для визита императора Александра I.
От построек автора Демерцова, по проектам которого восстанавливали завод после пожара, сохранились только ворота и церковь Александра Невского.