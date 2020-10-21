Институт Гамалеи начал в Петербурге клинические испытания препарата против Эболы
Институт Гамалеи проведет на людях исследование препарата против болезни, вызванной вирусом Эбола. О лекарстве «ГамЭзумаб» до сих пор ничего не было известно.
Информация о первой фазе клинических исследований «ГамЭзумаб» появилась в реестре Минздрава 21 октября. Препарат испытают на 45 добровольцах до 31 декабря 2021 года на базе НИИ гриппа в Петербурге.
Цель клинического исследования — оценка безопасности и фармакокинетики лекарственного препарата для экстренной профилактики болезни, вызванной вирусом Эбола, у здоровых добровольцев.
Клинические исследования внесены в реестр Минздрава через неделю после того, как в мире было одобрено первое лекарство от Эболы. 14 октября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило, что препарат Inmazeb фармкомпании Regeneron допустимо использовать для лечения взрослых и детей. Inmazeb состоит из смеси трех моноклональных антител пациентов, переживших лихорадку Эбола. Они имитируют антитела, вырабатываемые в человеческом организме естественным путем при имунном ответе. «Коктейль» из антител от Regeneron называется REGN-EB3. О его эффективности впервые объявили в августе 2019 года.
Препарат института Гамалеи представляет коктейль гуманизированных моноклональных антител. В отличие от западных лекарств, «ГамЭзумаб» неизвестен научному сообществу. Интернет-поисковики не выдают ни одну публикацию о препарате.
Первую попытку выйти на медицинский рынок борьбы с Эбола институт Гамалеи предпринял в 2014 году. Его вакцина зарегистрирована в России, но международные клинические испытания не прошла. В 2019 году вакцинную гонку выиграла американская rVSV-ZEBOV.