Институт Гамалеи начал в Петербурге клинические испытания препарата против Эболы

Институт Гамалеи проведет на людях исследование препарата против болезни, вызванной вирусом Эбола. О лекарстве «ГамЭзумаб» до сих пор ничего не было известно.



Информация о первой фазе клинических исследований «ГамЭзумаб» появилась в реестре Минздрава 21 октября. Препарат испытают на 45 добровольцах до 31 декабря 2021 года на базе НИИ гриппа в Петербурге.



Цель клинического исследования — оценка безопасности и фармакокинетики лекарственного препарата для экстренной профилактики болезни, вызванной вирусом Эбола, у здоровых добровольцев.

