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Школы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
21.10.2020 19:23
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На фоне антирекордов по заболеваемости COVID-19 Чехия закрывает магазины, школы и бары. Чехам запрещено собираться больше двух

Чешское правительство 21 октября распорядилось закрыть непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг, а также ограничило передвижение граждан только необходимыми поездками. Как сообщает Рейтер, эти меры призваны сдержать самый быстрый в Европе рост новых коронавирусных инфекций.

Министр здравоохранения страны Роман Примула сказал, что чешская система здравоохранения скоро достигнет предела своих возможностей, несмотря на увеличение количества ковидных коек и ограничения плановых госпитализаций. По его словам, без немедленных действий в ноябре в ковидных больницах просто не останется коек и персонала.

Правительство Чехии заявило, что меры вступят в силу с четверга и останутся в силе как минимум до 3 ноября. При этом продовольственные магазины, аптеки и некоторые службы останутся открытыми.

Людям по-прежнему будет разрешено навещать родственников, когда это необходимо, и ездить в загородные дома и в парки. Собрания более двух человек запрещены, за исключением членов семьи. Новые карантинные меры дополняют закрытие школ, баров и ресторанов и введение обязательного масочного режима в общественных местах.

Роман Примула сообщил о 11 984 новых случаях за 20 октября, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии. За последние 24 часа количество смертей от коронавируса в стране выросло на 106, до 1619 человек.

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Комментарии (2)

Yubilar
Непонятно почему чехам разрешен доступ в парки? С весны же всем известно, что более всего вирус активен, агрессивен и опасен в парках, скверах и на кладбищах!
Василий Марущак
Это переобулась и встала на колени та самая Чехия которая так люто ненавидела совок, и была влюблена в свою свободу.
Чехам запрещено собираться больше двух.
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Так люто их не щемил даже красный режим))
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