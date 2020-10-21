На фоне антирекордов по заболеваемости COVID-19 Чехия закрывает магазины, школы и бары. Чехам запрещено собираться больше двух

Министр здравоохранения страны Роман Примула сказал, что чешская система здравоохранения скоро достигнет предела своих возможностей, несмотря на увеличение количества ковидных коек и ограничения плановых госпитализаций. По его словам, без немедленных действий в ноябре в ковидных больницах просто не останется коек и персонала.

Чешское правительство 21 октября распорядилось закрыть непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг, а также ограничило передвижение граждан только необходимыми поездками. Как сообщает Рейтер, эти меры призваны сдержать самый быстрый в Европе рост новых коронавирусных инфекций.

Правительство Чехии заявило, что меры вступят в силу с четверга и останутся в силе как минимум до 3 ноября. При этом продовольственные магазины, аптеки и некоторые службы останутся открытыми.

Людям по-прежнему будет разрешено навещать родственников, когда это необходимо, и ездить в загородные дома и в парки. Собрания более двух человек запрещены, за исключением членов семьи. Новые карантинные меры дополняют закрытие школ, баров и ресторанов и введение обязательного масочного режима в общественных местах.



Роман Примула сообщил о 11 984 новых случаях за 20 октября, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии. За последние 24 часа количество смертей от коронавируса в стране выросло на 106, до 1619 человек.