Ретейл пошел на поправку. Оборот розничной торговли в Петербурге растет второй месяц подряд

До этого, с апреля по июль, продажи ретейлеров находились в отрицательной зоне из-за ограничений, наложенных на торговлю для борьбы с пандемией COVID-19. Впервые признаки восстановления наметились в августе, когда рост составил 1,5% .

Потребительский рынок Петербурга продолжает восстанавливаться после снятия коронавирусных ограничений. Как следует из данных Петростата, в сентябре оборот розничной торговли достиг 128,8 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 1,1% больше, чем за тот же период годом ранее.

Всего с января по сентябрь розничные сети Петербурга заработали 1,07 трлн рублей, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Вклад в восстановление рынка внесли непродовольственные товары, продажи которых росли на фоне перезапуска торговых центров. В сентябре продажи составили 87,9 млрд рублей (+3% к сентябрю 2019 года). Для сравнения, в августе рост составлял 2,9%. В целом за девять месяцев оборот этого сегмента составил 678,4 млрд рублей, что на 8,1% меньше, чем годом ранее.

Продажи продовольствия, напротив, падают второй месяц подряд. Так, в сентябре петербуржцы оставили в продуктовых магазинах 40,9 млрд рублей, что на 2,5% меньше, чем за тот же месяц годом ранее. По итогам трех кварталов оборот составил 389,7 млрд рублей, что на 1,2% больше, чем за девять месяцев 2019 года.

Тенденцию можно объяснить возвращением сотрудников с удалёнки в бизнес-центры, а также тем, что с возобновлением работы ресторанов люди стали чаще питаться вне дома.

Так, в сентябре петербургские бары и рестораны заработали 6,54 млрд рублей, что на 19,9% меньше, чем год назад. Но это самое маленькое падение в месячном выражении с начала пандемии. Всего за девять месяцев оборот общепита просел на 30,2%, до 48,4 млрд рублей.