Оборот розничной торговли в Петербурге впервые с начала пандемии начал расти. Рестораны по-прежнему теряют больше четверти выручки

Потребительский рынок Петербурга начал восстанавливаться после перезапуска торговых центров. Как следует из данных Петростата, в августе оборот розничной торговли достиг 129,9 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 1,5% больше, чем за тот же период годом ранее. В последний раз продажи ретейлеров показывали положительную динамику в марте и ушли в минус после введения ограничений.



На продукты питания петербуржцы потратили в августе 40,8 млрд рублей, что на 1,6% меньше, чем за тот же месяц годом ранее. Зато продажи непродовольственных товаров увеличились на 2,9%, до 88,4 млрд рублей.