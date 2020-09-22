Оборот розничной торговли в Петербурге впервые с начала пандемии начал расти. Рестораны по-прежнему теряют больше четверти выручки
Потребительский рынок Петербурга начал восстанавливаться после перезапуска торговых центров. Как следует из данных Петростата, в августе оборот розничной торговли достиг 129,9 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 1,5% больше, чем за тот же период годом ранее. В последний раз продажи ретейлеров показывали положительную динамику в марте и ушли в минус после введения ограничений.
На продукты питания петербуржцы потратили в августе 40,8 млрд рублей, что на 1,6% меньше, чем за тот же месяц годом ранее. Зато продажи непродовольственных товаров увеличились на 2,9%, до 88,4 млрд рублей.
В целом по итогам восьми месяцев ретейлеры заработали 939,3 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 4,9% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
А вот ресторанам пока не удалось восстановиться даже после снятия ограничений — сказывается отсутствие туристов. В августе общепиту удалось заработать 5,4 млрд рублей, что на 28,5% меньше, чем годом ранее. За восемь месяцев оборот упал по сравнению с прошлым годом на 31,6%, до 41,9 млрд рублей.