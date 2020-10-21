Президент Путин поздравил режиссера Михалкова с юбилеем. И выпил с ним онлайн
Владимир Путин в режиме видеоконференции поздравил Никиту Михалкова с 75-летием. И даже выпил с ним за здоровье.
«Никита Сергеевич, я Вас надолго не задержу, у Вас сегодня... сложный день. Но не могу не поздравить Вас хотя бы в такой форме.. Она модная сегодня форма. Онлайн, но все-таки напрямую я хотел увидеть Вас и поздравить с юбилеем», — сказал глава государства юбиляру.
Он пожелал Михалкову здоровья, которое, как поздравление, всегда уместно, но сейчас наиболее актуально. В конце обращения Владимир Путин поднял бокал за юбилей, отметив, что хочет это сделать, несмотря на то, что «рабочий день еще не кончился». Режиссер, который принимал поздравление в своем кабинете, также выпил онлайн с президентом, отметив, что «предан Вам без лести».
Путин сегодня же подписал указ о присвоении Михалкову звания Героя Труда.
Никита Михалков — обладатель «Оскара», полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Сын автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации, поэта Сергея Михалкова и писательницы, переводчицы Натальи Кончаловской. Никита Михалков известен не только, как режиссер, но и как актер. Среди самых известных фильмов Михалкова — «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Родня», «Несколько дней из жизни Обломова», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Раба любви», «Утомленные солнцем».