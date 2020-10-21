«Никита Сергеевич, я Вас надолго не задержу, у Вас сегодня... сложный день. Но не могу не поздравить Вас хотя бы в такой форме.. Она модная сегодня форма. Онлайн, но все-таки напрямую я хотел увидеть Вас и поздравить с юбилеем», — сказал глава государства юбиляру.



Он пожелал Михалкову здоровья, которое, как поздравление, всегда уместно, но сейчас наиболее актуально. В конце обращения Владимир Путин поднял бокал за юбилей, отметив, что хочет это сделать, несмотря на то, что «рабочий день еще не кончился». Режиссер, который принимал поздравление в своем кабинете, также выпил онлайн с президентом, отметив, что «предан Вам без лести».

