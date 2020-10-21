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21.10.2020 17:24
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Президент Путин поздравил режиссера Михалкова с юбилеем. И выпил с ним онлайн

Владимир Путин в режиме видеоконференции поздравил Никиту Михалкова с 75-летием. И даже выпил с ним за здоровье.

«Никита Сергеевич, я Вас надолго не задержу, у Вас сегодня... сложный день. Но не могу не поздравить Вас хотя бы в такой форме.. Она модная сегодня форма. Онлайн, но все-таки напрямую я хотел увидеть Вас и поздравить с юбилеем», — сказал глава государства юбиляру.

Он пожелал Михалкову здоровья, которое, как поздравление, всегда уместно, но сейчас наиболее актуально. В конце обращения Владимир Путин поднял бокал за юбилей, отметив, что хочет это сделать, несмотря на то, что «рабочий день еще не кончился». Режиссер, который принимал поздравление в своем кабинете, также выпил онлайн с президентом, отметив, что «предан Вам без лести».

Путин сегодня же подписал указ о присвоении Михалкову звания Героя Труда.

Никита Михалков — обладатель «Оскара», полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Сын автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации, поэта Сергея Михалкова и писательницы, переводчицы Натальи Кончаловской. Никита Михалков известен не только, как режиссер, но и как актер. Среди самых известных фильмов Михалкова — «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Родня», «Несколько дней из жизни Обломова», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Раба любви», «Утомленные солнцем».

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Комментарии (8)

260642921
А в других СМИ читаю про убийство хирурга Салаха Дагаева и охреневаю... Если бы П. и М. были два частных лица, может быть, даже умилился бы их виртуальному чоканью. Но ведь именно эти двое (один на фоне целой стенки икон) сделали все, чтобы на территории России люди приучались жить "по понятиям", а не по законам. Один лживый фильм "12" чего стоит... По понятиям и хирурга Салаха Дагаева убили...
Anatolevich
Кто честной бедности своей
Стыдится и все прочее,
Тот самый жалкий из людей,
Трусливый раб и прочее.
При всем при том,
При всем при том
, Пускай бедны мы с вами,
Богатство - Штамп на золотом,
А золотой - Мы сами!
Мы хлеб едим и воду пьем,
Мы укрываемся тряпьем
И все такое прочее,
А между тем дурак и плут
Одеты в шелк и вина пьют
И все такое прочее.
При всем при том,
При всем при том,
Судите не по платью.
Кто честным кормится трудом,
- Таких зову я знатью!
Вот этот шут - придворный лорд,
Ему должны мы кланяться,
Но пусть он чопорен и горд,
Бревно бревном останется!
При всем при том,
При всем при том,
Хоть весь он в позументах,
- Бревно останется бревном
И в орденах, и в лентах!
Король лакея своего
Назначит генералом,
Но он не может никого
Назначить честным малым.
При всем при том,
При всем при том,
Награды, лесть
И прочее
Не заменяют ум и честь
И все такое прочее!
Russomatroso
Михалков, как актер, особо в Собаке Баскервилей - прекрасен, вот как человек - такое себе. Льгот, конечно прибавилось, можно обзавидоваться. Всяким там оскароносным Ди Каприо такие блага не снились.
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