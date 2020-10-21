Желудков о поражении «Зенита»: Бельгийцы бегали между нашими, как между стоек

— Игра была ни о чем, конечно, — заявил Желудков по телефону «Фонтанке». — Готовились, готовились к этой Лиге чемпионов. А получилось, как всегда: в России все более или менее нормально, а в Европе и смотреть даже нечего. В атаке вообще ничего не сделали. Тот же «Краснодар» без нападающих и то больше моментов создал. Не понимаю, почему вместо Жиркова поставили на левого защитника молодого пацана. Жирков и в атаку сыграл, и в защите помог бы. Ну и гол этот последний — я такого давно не видел. Бельгийцы бегали между нашими, как между стоек. Никто не подкатился, не отобрал. 13 передач, последние четыре — в одно касание, и гол. Ну остается сыграть две минуты, ну соберитесь вы.

— Семак не угадал с тактикой?

— Трудно сказать. В чемпионате же они совершенно по-другому играют. Но бельгийцы, видимо, раскусили, не дали ничего не сделать. Остроты впереди не было. Круговой, конечно, ничего не испортил, но и ничего не создал. Перспективный парень, но рано ему еще в таких играх выходить в стартовом составе.

— Помните предыдущий матч «Зенита» против «Брюгге» в 1987 году, в котором вы забили один из двух мячей (матч закончился победой «Зенита» со счетом 2:0. — Прим. ред.)?

— Плохо, если честно. Помню только свой гол, как вышел один на один с вратарем и через него перекинул мяч. У меня было ощущение, что мы пройдем после такой игры, но на выезде случилось несчастье («Зенит» проиграл в Бельгии 0:5. — Прим. ред.). Немножко нас засудили, но если бы сами забили на первых минутах — было у нас пару хороших моментов — был бы уже другой расклад. Тогда «Брюгге» тоже была хорошей, среднего уровня европейской командой, как и сейчас. А «Зенит», конечно, изменился с тех пор. Главное — у нас не было в глазах столько нулей.