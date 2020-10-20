«Брюгге» отправил на дно. «Зенит» начал Лигу Чемпионов с поражения

«Зенит» начал кампанию в Лиге Чемпионов с абсолютно незаслуженного поражения. На выходе со стадиона болельщики обвиняли Семака в трусости, но это были эмоции: все замены были в атаку, «Зенит» тупо перебил гостей, но в итоге проиграл со счетом 1-2.

Поражение тем более обидно, что два другие соперника «Зенита» по групповому турниру столь долгожданной Лиги Чемпионов выглядит намного опаснее бельгийцев. Брать очки надо было именно сейчас, в домашней игре с «Брюгге». С «Лацио» и «Боруссией» будет еще труднее.

Мушкетеры, 30 лет назад

«Брюгге» - важный клуб в истории петербургского-ленинградского футбола. Петербургский клуб — тогда, на самом деле, ленинградский — встречался с «Брюгге»: осенью 1987 года в 1/32 переименованного нынче кубка УЕФА. Дома «Зенит» под руководством Владимира Голубева одержал сухую победу: 2:0, забивали Борис Чухлов и Юрий Желудков. К слову, это был первый матч в истории команды из самого северного города-миллионера, когда на форме появилась реклама — перестройка, новые времена: ленинградцы вышли на матч с названием итальянской компании Ocrim SPA, которая продавала оборудование для пищевого производства. По итогам выезда бельгийцы уверенно вышли в следующий раунд: «Зенит» был растоптан со счетом 5:0.



Вспышка

В воскресенье вечером стало известно, что в составе «Брюгге» 4 положительных теста на КОВИД-19 (в том числе мимо матча проехал самый знаменитый футболист «Брюгге» в нынешнем составе вратарь Симон Миньоле, в прошлом — основной голкипер «Ливерпуля» на протяжении 6 сезонов). С точки зрения формальной логики это безумие, но согласно регламентам УЕФА бельгийцы смогли отправиться на матч в Петербург; более того, следующие тесты будут сделаны уже только после матча против «Зенита», и это тоже по правилам.

Отдельно отметим, что перед матчем «Зенит» в социальных сетях попросил болельщиков, отправляющихся на «Газпром Арену», не забывать о перчатках и масках. О том же на стадионе напоминал до игры диктор стадиона, актёр театра «Балтийский дом» Константин Анисимов.

«Брюгге» сегодня

«Брюгге» - многолетний лидер чемпионата Бельгии. Нынешний главный тренер Филипп Клеман провел за клуб 256 матчей, а пару сезонов назад помог скромному «Генку» оформить золотые медали. Клеман же выиграл с «Брюгге» предыдущий чемпионат: он не был доигран из-за пандемии короновируса, но в момент остановки соперник «Зенита» опережал второе место на 15 очков. В предыдущем розыгрыше Лиги Чемпионов «Брюгге» попал в престижную группу с ПСЖ, «Реалом», «Галатасараем» и занял 3 место. В Лиге Европы бельгийцы вылетели в первом же раунде от «Манчестер Юнайтед».



Ротация

Матчем с «Сочи» в субботу «Зенит» начал предельно интенсивный отрезок: за 60 дней команде Сергея Семака предстоит сыграть 15 матчей. Футболистам национальных сборных — еще больше. В субботнем матче тренерский штаб петербургского клуба активно включил ротационную машину: накануне игры Лиги Чемпионов в запасе остались Магомед Оздоев с Артемом Дзюбой, весь матч отыграл Дуглас Сантос, который пропускал встречу с «Брюгге» из-за красной карточки, полученной во встрече против «Бенфики» в декабре 2019 года (дисквалификации в главном клубном турнире, как бы к этому не относились болельщики, переносятся на следующий сезон).

Ротация в субботу конвертировалась в премьеру во вторник: в старте появился Данил Круговой. Мы уверены, что для воспитанника петербургского футбола, выпускника Академии с улицы Верности, этот вечер стал особенным, вопрос правда какие эмоции запомнятся ему в итоге. К слову, именно Данил нанёс первый удар по воротам «Брюгге».

Ход матча

В дебюте первого тайма «Зенит» выглядел предельно основательно. Круговой пробил по воротам, к 9 минуте Артём Дзюба дважды интересно сыграл пяткой, а игроки «Брюгге» отметились лишь знатным прессингом, чем вряд ли удивили: о «Брюгге» и до матча было известно, что это одна из самых прессингующих команд Европы. Вираж поддерживал футболистов традиционной для еврокубков «Катюшей».



В середине тайма гости прибрали инициативу к ногам, но футболисты «Зенита» провели настоящий мастер-класс по игре в обороне: четко, по делу, без нервов и спешки.

В атаке же откровенно не получалось: голевых моментов зенитовцы в первом тайме не создали. А вот Михаил Кержаков на 40 минуте в ярком прыжке перевёл опасный удар «Брюгге» на угловой.

Впрочем, на 45 минуте после второго углового - подача Себастьяна Дриусси - Деян Ловрен выиграл воздух и пробил головой точно во вратаря. Этот удар стал вторым - помимо попытки Кругового - для «Зенита» в первом тайме. Редакторы от УЕФА насчитали 5 подходов «Брюгге» в первые 45 минут: откуда они их взяли - загадка, но нужно признать, что бельгийцы смогли установить контроль в центре поля. В перерыве болельщики на «Газпром Арене» требовали замен, чаще всего вспоминали Андрея Аршавина. Оно и понятно: бывший - самый любимый.

Второй тайм начался с неточного удара Дриусси. Стало понятно, что в раздевалке поговорили. Тем не менее счёт открыли гости. На 63 минуте гостям удалась атака с правого фланга, Барриос не смог достать мяч, уходящий за лицевую; бельгийцы били дважды, Ракицкий спасал ворота, но Эммануэль Деннис все-таки сумел протолкнуть мяч в ворота Михаила Кержакова. Французский арбитр матча Бенуа Бастьен даже послушал коллег по ВАР, но взятие ворот в итоге засчитал.



«Зенит» ответил вспышкой активности : опасно бил Вячеслав Караваев, Дзюба не успел замкнуть интересный прострел, но мяч упорно не шёл в ворота.

На 71 минуте Азмун отлично откликнулся на длинную передачу, выдал пас Дриусси на пустые ворота, но аргентинец с 15 метров пробил выше. В следующей перспективной атаке иранец по мнению французского судьи нарушил правила в чужой штрафной.

Семак ответил на происходящее заменами: вместо Дриусси на поле вышел Андрей Мостовой, вместо Кузяева - Вендел. «Зенит» сравнял на 74 и не благодаря заменам: Ловрен, которому откровенно надоело происходящее, пробил с метров 30, мяч попал в штангу, от штанги - в попу вратаря Итана Ховрата, а от неё - в ворота. Ирония футбола: хорват забил свояка от Хорвата.

На 79 Хорват исправился: Вендел здорово отыгрался с Дзюбой и отдал ему на линию вратарской. Нападающий «Зенита» бил наверняка, но голкипер «Брюгге» потащил.

Команда Семака должна была выигрывать концовку, но на 94 минуте редкая, скромная контратака «Брюгге» закончилась примитивным прострелом с фланга - и 1:2. Точку в матче поставил де Кетеларе.

