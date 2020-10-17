Портовое дерби. «Зенит» в Петербурге обыграл бывших соседей

В матче 11-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» встречался с бывшими соседями: когда-то ФК «Сочи» назывался «Динамо» (Петербург). Любители футбола впервые за долгое время увидели Артема Дзюбу в запасе и Михаила Кержакова с капитанской повязкой. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о восьмой победе «Зенита» в чемпионате.



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

Парад бывших

Злые языки называют ФК «Сочи» петербургским фарм-клубом. Действительно, при желании в составе южан на поле может выйти практически полноценный состав из игроков, игравших в свое время за «Зенит». Николай Заболотный — в воротах, Миха Мевля, Эммануэль Маммана, Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев — в обороне, Артур Юсупов, Никита Колдунов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа — в полузащите, Антон Заболотный — в атаке, не хватает одного футболиста. На матч 11-го тура против бывшего клуба с первых минут вышли Мевля, Маммана, Набиуллин, Юсупов, Нобоа, Заболотный.



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

После паузы, связанной с матчами сборной России, в «Зените» наконец включилась ротационная машина: отыгравшие полные матчи в составе главной команды страны, в запасе остались Магомед Оздоев с Артемом Дзюбой. Сергей Семак доверил место в старте вернувшемуся после мытарств трансферного окна Далеру Кузяеву. Также отметим восстановившегося после травмы колена Себастьяна Дриусси, воспитанника петербургского футбола Данила Кругового и двужильного Вильмара Барриоса, который, несмотря на продолжительный перелет из Колумбии, тоже вышел в старте.

Повороты судьбы

Нынешний ФК «Сочи» — бывшее петербургское «Динамо» Бориса Ротенберга. Клуб из самого северного города-миллионера переехал в город темных ночей в июне 2018 года. Московские инсайдеры утверждали, что переезд был связан с двумя обстоятельствами. Во-первых, в Сочи пустовал роскошный стадион «Фишт», герой Олимпийских игр 2014 года; во-вторых, в сезоне-2017/2018 в петербургском дерби в рамках Кубка страны «Динамо» обыграло «Зенит» Роберто Манчини. Говорят, что в этот момент герои на руководящих позициях вспомнили кричалку «Виража»: «Один город — одна команда!»



Именно в «Сочи» после выхода на свободу продолжил свою карьеру экс-форвард «Зенита» Александр Кокорин. Эта командировка, которая в итоге завершилась переходом нападающего в «Спартак», добавила градуса противостояния в единственное в России портовое дерби.

Тренерская дуэль

«Сочи» тренирует Владимир Федотов — один из самых ярких тактиков российского футбола. Имя себе заработал в «Оренбурге», который довел до 7-го места в лиге — это лучший результат в истории клуба. Именно Федотов сделал из Алексея Сутормина того футболиста, за которого с «Рубином» боролся «Зенит». При бывшем тренере «Оренбурга» ФК «Сочи» после трети чемпионата-2020/2021 идет на четвертом месте, отставая от «Зенита» всего на два очка (5 побед, 4 ничьих, одно поражение, разница забитые-пропущенные — 17–12). Кристиан Нобоа, ветеран «Рубина» и «Зенита», при Федотове к 11-му туру возглавил список лучших бомбардиров: 7 голов (у Артема Дзюбы и Сердара Азмуна — 6). Несомненно, все эти локальные достижения стали возможны благодаря тщательной и качественной работе тренерского штаба Федотова.



Протокол матча

Счет в матче на 15-й минуте открыл Вячеслав Караваев, который тоже выходил на поле в составе сборной, но в субботу выглядел удивительно свежо: именно правый защитник «Зенита» после сейва Сослана Джанаева с добивания точно пробил в ближний угол. Отдельно отметим момент из середины первого тайма, когда Караваев получил болезненный удар по левой ноге в центре поля и на одной правой поскакал закрывать зону в обороне. Выглядел он в этот момент предельно героически. Счет удвоил Александр Ерохин: после скидки Сердара Азмуна высокий полузащитник, занявший позицию второго форварда вместо Дзюбы, с левой ноги четко пробил мимо вратаря «Сочи».

На матч с «Сочи» пришли обычные для пандемийного Петербурга пара десятков тысяч болельщиков: если быть точным — 21 231 зритель. Стюарды внимательно следили за наличием масок и перчаток и по ходу встречи очень трогательно рассаживали болельщиков на положенные полтора метра. Соседнюю семейную пару попросили рассесться с нежной формулировкой: «Ну вы и так дома все время вместе, посидите полтора часа раздельно».



В перерыве Семак заменил Кругового: на поле появился Андрей Мостовой, Дуглас Сантос сместился из опорной зоны на левый фланг обороны. Специалисты по тактике объяснили замену предстоящим матчем против «Брюгге» в Лиге чемпионов во вторник: бразилец не сможет принять в нем участие из-за красной карточки, полученной в предыдущем розыгрыше, а Кругового решили поберечь.

На 57-й минуте сработала замена тренерского штаба Федотова: вышедший на поле Кирилл Заика аккуратно перебросил Михаила Кержакова, который в отсутствие Дзюбы с Оздоевым вышел на поле с капитанской повязкой. Для воспитанника петербургского футбола, к слову, это был юбилейный — 50-й — матч в составе «Зенита». Показалось с трибун, что ошибся как раз Сантос, перешедший на позицию левого защитника.

На 65-й минуте Ерохина заменил новичок «Зенита» бразилец Вендел. Азмуна — Дзюба. Практически сразу отдыхать отправился Барриос: вместо него вышел Оздоев. За 12 минут до конца основного времени второго тайма Алексей Сутормин заменил подуставшего Дриусси. Специалисты отметили: впервые с июля Семак так рано использовал все пять замен.



За считанные секунды до финального свистка Сантос исправился: бразилец неожиданно пробил по воротам с 20 метров, Джанаев то ли не увидел момент удара, то ли потерял ворота, но это была точка.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

