Эффективный менеджер из Монако и друг Черчесова. Кто продает Кузяева в Европу и почему у них это не получается

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Последний матч за «Зенит» Далер Кузяев провел 25 июля в финале Кубка России против «Химок» (1:0). Далее были небольшая травма, завершившийся контракт и поиски нового клуба в Европе, несмотря на хорошие деньги, которые предлагают в Петербурге. Другое дело, что эти поиски начинают затягиваться.

О желании Далера Кузяева после завершения контракта с «Зенитом» продолжить карьеру в Европе источники писали еще в мае. Уже тогда говорили о твердом намерении 27-летнего воспитанника Академии уехать за границу. Его контракт с «Зенитом» истекал в июне, и подписывать новый он не собирался, хотя петербуржцы были готовы предложить ему солидные условия. Речь шла о 3–4-летнем контракте с зарплатой около 2 млн евро.



По информации «Фонтанки», примерно тогда же агенты Кузяева начали прощупывать разные варианты, но ажиотажа вокруг футболиста не обнаружилось. Сказывались частые травмы и небольшая известность игрока. В определенный момент инсайдеры даже заговорили о переговорах Далера с московским «Динамо», но правды в этом было немного. Выбор у Кузяева был простой с самого начала — Европа или «Зенит».

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак в одних интервью публично выражал поддержку Кузяеву, говоря, что этот игрок нужен команде. В других намекал, что ждать бесконечно Кузяева не собирается и клуб уже ищет ему замену.

— Решение Далера мы понимаем и принимаем, — говорил Семак в начале августа. — Если будет возможность, подождем. Если возьмем игрока и позиция будет закрыта, тогда ему места не найдется.

«Зенит» постоянно смещал дедлайн по принятию решения по Кузяеву. Сначала это было 11 августа. Потом стороны попросили взять еще неделю на раздумье. В итоге генеральный директор Александр Медведев объявил, что к Далеру, как к своему воспитаннику, у клуба особое отношение, и сине-бело-голубые готовы ждать его столько, сколько на это потребуется времени.



— Мы ждем, чем завершатся его переговоры с европейскими клубами, — подчеркнул Медведев 4 сентября. — Если по каким-то причинам там что-то не срастется, то мы вернемся к диалогу с Далером напрямую.

Чем больше затягивался процесс поиска нового клуба в Европе для Далера, тем более странные варианты возникали в прессе. Если сначала российские и зарубежные СМИ сообщали о «Бордо», «Марселе», «Валенсии», «Хоффенхайме» и «Рейнджерс», то в последние дни все чаще говорят об аутсайдерах испанского и французского чемпионатов «Алавесе» и «Страсбуре», а также о совсем уж странных вариантах с турецкими «Галатасараем» и «Бешикташем» — не совсем та Европа, в которую хотел Кузяев.

Как говорят «Фонтанке» знакомые с европейским футбольным рынком агенты, 27-летнего полузащитника со склонностью к травмам оказалось действительно не так уж и просто продать, особенно с учетом ценника. Здесь его представители пытаются выжать максимум.

В прессе принято называть агентом Далера Кузяева его отца, Адьяма Кузяева, но в Европе его делами занимаются другие люди. В первую очередь это Вадим Васильев — бывший президент футбольного клуба «Монако». В 80-х работал в посольстве СССР в Исландии, в 90-х стал бизнесменом и вел свой бизнес, пока не получил предложение от российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева перейти в «Монако». При Васильеве монакский клуб, с одной стороны, установил несколько трансферных рекордов, продав игроков более чем на 360 млн евро. С другой — в последние пару лет у клуба возникли финансовые и игровые проблемы, из-за которых в прошлом году «Монако» едва не вылетел из высшего дивизиона чемпионата Франции. Впрочем, есть мнение, что к продаже Мбаппе в 2017 году в ПСЖ за 180 млн евро Васильев не имеет особого отношения. Вряд ли бы столь эффективного менеджера уволили за один очень неудачный сезон.



С другой стороны, авторизацию на ведение переговоров якобы также получил Алан Агузаров. Год назад «Фонтанка» подробном писала о нем, в частности о его связях в силовых структурах и с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. По данным анонимных телеграм-каналов, именно Агузаров предложил Кузяеву вариант с испанским «Алавесом». Называлась даже зарплата — 600 тысяч евро. Совсем небольшие, конечно, деньги по российским меркам, но в Европе Кузяеву, видимо, не готовы пока платить больше. По данным «Фонтанки», в этом и заключается главная проблема — Далер очень хочет играть в одном из ведущих чемпионатов, но такие суммы смущают даже его самого, не говоря уж про его агентов. К слову, тот же Агузаров два года назад занимался трудоустройством Артема Дзюбы в Англию. Тогда речь тоже шла не о самых топовых командах. Показательно, что Артем по нынешний день играет за «Зенит».

— Вряд ли в отношении российских футболистов существует какое-то опасение, — заявил «Фонтанке» другой футбольный агент, Денис Лахтер. — Тут скорее дело в том, что не существует рынка российских футболистов. Вы посмотрите, сколько россиян играет за границей. К тому же всегда есть определенные нюансы. Далер, казалось бы, свободный агент, но пока эти нюансы не дают ему возможности найти себе команду. Он, безусловно, заслуживает уважения за свое стремление во что бы то ни стало играть в Европе. Вы заметьте, что даже после нашего десанта 2008 года переходы в европейские клубы не стали привычным делом. Были какие-то отдельные истории, но это скорее исключения. Иногда сами игроки не стремятся, а когда желание появляется, иностранные клубы не устраивает соотношение цены и качества. К нашим всегда есть вопросы по дисциплине, по их готовности к высокой интенсивности.



— Вы бы согласились для своего клиента подписать контракт на 600 тысяч евро, зная, что в России он мог бы получать в 2–3 раза больше?

— Ключевое слова в вашем вопросе — это «получать». У нас именно получают, а не зарабатывают. Вспомните Смолова, который до ЧМ-2018 всем рассказывал о своем уровне. А вот не надо дергать футбольных богов за усы. То, что произошло с ним на чемпионате мира и кем он оттуда вернулся, полностью перевернуло его сознание. Он был готов пойти на другие деньги в Европу. За что в итоге был вознагражден голами в ворота «Реала» и «Барселоны». Тут нельзя рассуждать так, что «дайте мне столько же, сколько и в России, и тогда я пойду за своей мечтой». Кузяев, подписав контракт в Испании на любые деньги, сыграет там за один сезон больше матчей с топ-командами, чем играя за «Зенит» в Лиге чемпионов три года подряд. Все что нужно — это грамотно составить контракт, чтобы иметь потом возможность перейти в команду более высокого класса, если удастся себя зарекомендовать.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»