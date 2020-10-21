Обе стороны докладывают о своих успехах. Представитель Минобороны Армении Шушан Степанян выложила видео о «бегстве врага». Утром 21 октября она докладывала о сбитом ПВО Армении азербайджанском самолёте.

Азербайджан и Армения продолжают военные действия в Нагорном Карабахе. Министерства обороны обеих стран поделились кадрами боёв на линии соприкосновения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу ранее заявил об уничтожении двух ракетных комплексов «Ярс» армянской армии, но в Ереване опровергли наличие у них межконтинентальных баллистических ракет, пишет «Спутник Армения».

Ереван при этом обращает внимание на тревожную ситуацию с трупами на поле боя.

«Ситуация с трупами на поле боя выходит из-под контроля. Видеозаписывающие устройства зафиксировали множественные факты поедания трупов дикими животными. Подобная гуманитарная катастрофа может привести к серьезным экологическим проблемам, в том числе распространению опасных заразных заболеваний животными», — цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 октября также заявил, что на данный момент военный конфликт в Нагорном Карабахе не имеет дипломатического решения.

