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21.10.2020 16:44
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Азербайджан и Армения показали новые видео боёв в Нагорном Карабахе. Ереван предупредил об экологической катастрофе из-за тел погибших

Азербайджан и Армения продолжают военные действия в Нагорном Карабахе. Министерства обороны обеих стран поделились кадрами боёв на линии соприкосновения.

Обе стороны докладывают о своих успехах. Представитель Минобороны Армении Шушан Степанян выложила видео о «бегстве врага». Утром 21 октября она докладывала о сбитом ПВО Армении азербайджанском самолёте.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу ранее заявил об уничтожении двух ракетных комплексов «Ярс» армянской армии, но в Ереване опровергли наличие у них межконтинентальных баллистических ракет, пишет «Спутник Армения».

Ереван при этом обращает внимание на тревожную ситуацию с трупами на поле боя.

«Ситуация с трупами на поле боя выходит из-под контроля. Видеозаписывающие устройства зафиксировали множественные факты поедания трупов дикими животными. Подобная гуманитарная катастрофа может привести к серьезным экологическим проблемам, в том числе распространению опасных заразных заболеваний животными», — цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 октября также заявил, что на данный момент военный конфликт в Нагорном Карабахе не имеет дипломатического решения.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.

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Комментарии (1)

Юрий Завертяев
Животным тоже надо что-то есть, люди же едят мёртвых животных и ничего. Пусть и зверью теперь что-нибудь перепадёт.
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