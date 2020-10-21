ЮИТ не планирует приостанавливать снос депо Выборгского парка общества конно-железных дорог

Компания ЮИТ не планирует приостанавливать демонтаж депо Выборгского парка общества конно-железных дорог в Нейшлотском переулке. Об этом «Фонтанке» сообщил представитель застройщика. Градозащитники пытаются в судебном порядке исправить официальную дату постройки, доказав, что здание является историческим.

«Демонтажные работы связаны с необходимостью подготовки территории к строительству и проведению дополнительных инженерных изысканий», — рассказали в компании. О старте демонтажа накануне сообщили градозащитники. С июля 2020 года они пытаются оспорить дату постройки здания, которая указана в документах — 1971 год. По данным истцов, депо возвели в конце XIX века, и здание сохранилось с незначительными перестройками. Ответчиками выступают городское управление Росреестра и филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Петербургу, в качестве заинтересованной стороны — ГУП «ГУИОН». Дело рассматривается в Куйбышевском районном суде.

Застройщик говорит, что получил известие о привлечении к делу в качестве заинтересованного лица по инициативе самого суда только 6 октября. «Суд привлек, естественно, сразу к процессу ЮИТ в качестве правообладателя. Более того, они уже участвовали в судебном заседании. И уже пришли на это судебное заседание с позицией и подготовленными документами», — рассказал один из истцов, замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Кононов. В компании, в свою очередь, пояснили, что дата постройки — 1971 год — включена в технические паспорта зданий, изготовленные ГУИОН в 2001 году по заказу комитета по управлению городским имуществом перед приватизацией объекта в 2002 году. Застройщик приобрел недвижимость в марте текущего года. По мнению истцов, компания начала демонтажные работы после знакомства с исковым заявлением. Отметим, что в случае, если градозащитникам удастся в суде доказать, что постройка является дореволюционной, сносить такое здание запрещал бы закон. Даже в случае признания его аварийным собственнику пришлось бы разобрать постройку и восстановить облик, который формирует уличный фронт.

Фото: читательница «Фонтанки» Анна

Застройщик говорит, что старт демонтажа не связан с судебным процессом. «Компанией «ЮИТ Санкт-Петербург» работа над проектом ведется в плановом режиме с начала 2020 года. В настоящее время завершается процесс проектирования и экспертиза. До конца года по нашим планам должно быть начато строительство нового жилого комплекса и открыты продажи», — рассказали в компании. При этом уведомление о начале работ по сносу было подано за три дня до заседания, на котором было решение привлечь застройщика к процессу.

Стороны расходятся в отношении вопроса, было ли необходимо получать разрешение на строительство перед началом сноса. В компании отметили, что в соответствии с Градостроительным кодексом разрешение на строительство для демонтажа в данном случае не требуется. Градозащитники со ссылкой на этот же документ придерживаются противоположной точки зрения.