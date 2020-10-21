FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +6
77.78р91.56р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
21.10.2020 12:30
4
Печать

«Магнит» стал крупнейшим наследником «Интерторга». Компания открыла более 70 магазинов на месте «Семьи» и Spar

Один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» арендовал 77 торговых объектов, в которых ранее располагались магазины «Семья» и Spar. Об этом сообщила 21 октября пресс-служба компании. Площади освободились после того, как управлявший сетями ТД «Интерторг» ушел с рынка.

75 точек находится в Петербурге и Ленинградской области, еще две — в Великом Новгороде и Республике Карелия. Общая площадь магазинов — более 42 000 кв. м, торговая — свыше 31 000 кв. м. В результате торговая площадь «Магнита» в регионе увеличилась почти на 4% по сравнению с концом 2019 года.

Как отметили в пресс-службе ретейлера, на арендованных площадях уже открыт 61 магазин у дома «Магнит» и 15 магазинов «Магнит Косметик». В ближайшее время начнут работать еще один «Магнит Семейный» и один магазин у дома. Всего на конец третьего квартала 2020 года в Петербурге и Ленинградской области работает 916 точек «Магнита».

Как ранее сообщала «Фонтанка», на месте Spar и «Семьи» также открывались магазины Х5 Retail Group, «Реалъ», Prisma и ряд несетевых операторов. Сеть «Дикси» хотела развивать на площадях «Интерторга» супермаркеты «Виктория», но отказалась от этой идеи.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

***_555
Вывески у них уродские. Скромнее надо.
hal9000
А что такое Магнит Косметик...я думал там если присутствует слово Косметик значит можно купить туалетную воду...зашёл а там тоже самое что и в магните тока больше..ну и смысл..там которая есть туалетная вода так я лучше пукну ито приятней пахнуть буду..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний