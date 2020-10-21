«Магнит» стал крупнейшим наследником «Интерторга». Компания открыла более 70 магазинов на месте «Семьи» и Spar
Один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» арендовал 77 торговых объектов, в которых ранее располагались магазины «Семья» и Spar. Об этом сообщила 21 октября пресс-служба компании. Площади освободились после того, как управлявший сетями ТД «Интерторг» ушел с рынка.
75 точек находится в Петербурге и Ленинградской области, еще две — в Великом Новгороде и Республике Карелия. Общая площадь магазинов — более 42 000 кв. м, торговая — свыше 31 000 кв. м. В результате торговая площадь «Магнита» в регионе увеличилась почти на 4% по сравнению с концом 2019 года.
Как отметили в пресс-службе ретейлера, на арендованных площадях уже открыт 61 магазин у дома «Магнит» и 15 магазинов «Магнит Косметик». В ближайшее время начнут работать еще один «Магнит Семейный» и один магазин у дома. Всего на конец третьего квартала 2020 года в Петербурге и Ленинградской области работает 916 точек «Магнита».
Как ранее сообщала «Фонтанка», на месте Spar и «Семьи» также открывались магазины Х5 Retail Group, «Реалъ», Prisma и ряд несетевых операторов. Сеть «Дикси» хотела развивать на площадях «Интерторга» супермаркеты «Виктория», но отказалась от этой идеи.