«Магнит» стал крупнейшим наследником «Интерторга». Компания открыла более 70 магазинов на месте «Семьи» и Spar

Один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» арендовал 77 торговых объектов, в которых ранее располагались магазины «Семья» и Spar. Об этом сообщила 21 октября пресс-служба компании. Площади освободились после того, как управлявший сетями ТД «Интерторг» ушел с рынка.

75 точек находится в Петербурге и Ленинградской области, еще две — в Великом Новгороде и Республике Карелия. Общая площадь магазинов — более 42 000 кв. м, торговая — свыше 31 000 кв. м. В результате торговая площадь «Магнита» в регионе увеличилась почти на 4% по сравнению с концом 2019 года.

