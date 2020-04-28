автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Группа компаний «Дикси», ранее представленная в Петербурге только магазинами в формате «у дома», начала разворачивать концепцию супермаркета. Первый магазин сети «Виктория», которая до этого развивалась в Москве, Московской и Калининградской областях, заработал на Кавалергардской улице, на месте магазина «Дикси», в начале 2020 года. Протестировав формат, ретейлер приступил к экспансии: плацдармом служат помещения магазинов Spar, оставленных обанкротившимся «Интерторгом».

О том, что ГК «Дикси» может стать одним из претендентов на наследие «Интерторга», «Фонтанка» сообщала в начале февраля. Судя по сайту ретейлера, планы начали воплощаться в жизнь. На конец апреля супермаркеты «Виктория» открылись по семи адресам, ранее принадлежащим Spar. Из них четыре в самом Петербурге (Пушкин, Полковая ул., 1/25, Колтуши, Верхняя ул., 16а, Московский пр., д. 222, ул. Малая Посадская, 13, лит. Б) и три в Ленинградской области (г. Кудрово, Европейский пр., д. 2, Выборг, ул. Мира, 1/23, и ул. Приморская, д. 25А).



Директор по развитию ГК «Дикси» Сергей Тарасов сообщил «Фонтанке», что в первом квартале 2020 года ретейлер открыл в Санкт-Петербурге 19 дискаунтеров «Дикси» и 3 супермаркета «Виктория», в Ленинградской области — 9 дискаунтеров «Дикси» и 2 супермаркета «Виктория». Но планы по дальнейшему развитию в регионе и освоению наследия Spar топ-менеджер прокомментировать отказался. «Выбор площадей для новых магазинов напрямую зависит от предложений на рынке недвижимости: когда мы видим объект, отвечающий требованиям нашей бизнес-модели, то сразу заключаем договор аренды», — сказал он.

При этом, по словам участников рынка коммерческой недвижимости, ГК «Дикси» активнее других игроков претендует на помещения, покинутые «Интерторгом». По словам одного из них, компания выкупила оборудование примерно 90 точек (с учетом Москвы и Мурманской области) и постепенно заключает с собственниками договоры аренды. Процесс идет не слишком быстро, поскольку федеральный ретейлер пытается получить помещения сильно дешевле, чем платили владельцам Spar и «Семья», говорит собеседник издания.



По информации издания, сейчас ГК «Дикси» ведет торг за дюжину торговых точек «Интерторга», которые уже нашли нового арендатора в лице сети KI-market. Как сообщала «Фонтанка», это проект экс гражданской супруги основателя «Интерторга» Мушвига Абдуллаева Инны Ким. В начале февраля предпринимательница рассказывала о планах запустить 20 супермаркетов с упором на фермерские товары, «которые не могут попасть в сети из-за небольших объемов».



KI-market Сестрорецк KI-market Сестрорецк KI-market Сестрорецк KI-market Королева,7 KI-market Королева,7 KI-market Королева,7 KI-market Бронницкая

По словам поставщиков продуктов питания, с которыми управляющее KI-market ООО «Батутный центр» вело переговоры, пока новая сеть готова заказать поставки для 8 точек. Из них заработало как минимум две: на ул. Королева, 7, и на ул. Токарева в Сестрорецке. В магазине на Бронницкой появилась вывеска, однако на дверях висит табличка «Магазин закрыт». По наблюдениям корреспондента «Фонтанки», формат не совпал с тем, что анонсировали основатели. Фермерских товаров обнаружить не удалось. Ассортимент не слишком изыскан для супермаркета (хотя присутствуют витрины с мясной и рыбной гастрономией, горки с фруктами и овощами). Лучше всего заполнены полки с товарами длительного хранения. Хуже дела с алкоголем и хлебом — часть стеллажей пустует.



На вопрос «Фонтанки» Инна Ким не ответила. По данным СПАРК, еще в феврале она вышла из состава учредителей «Батутного центра», уступив долю своему партнеру Елене Шин, с которой до этого владела компанией пополам. При этом её родственница Надежда Ким по-прежнему является директором компании.

KI-market в общей сложности подписала от 10 до 12 договоров на аренду бывших магазинов Spar и «Семья», рассказали «Фонтанке» участники рынка коммерческой недвижимости и поставщики продовольственных товаров. Но пока компания не вносила плату по аренде за май и намекала собственникам, что, возможно, не будет продолжать работу и предлагала на замену себе рассмотреть новых претендентов — в частности, «Магнит» и «Дикси». Но пока собственники заняли выжидательную позицию.

Не исключено, что KI-market не удалось наладить полноценную работу из-за несговорчивости поставщиков, которые отказались предоставлять новому игроку товары с отсрочкой платежа. «На нас выходили, но мы не стали работать: с новыми клиентами заключаем договор только на предоплату, чтобы не попасть в неприятную ситуацию»,



— сообщил «Фонтанке» Георгий Житмарев, заместитель генерального директора Пискаревского молочного завода. «Нева Милк» лишь планирует переговоры с ретейлером, но генеральный директор «Невы Милк» Владимир Зюков сообщил, что компания также согласится поставлять товары только на условиях предоплаты.

Другие ретейлеры также начали осваивать наследие «Интерторга». Помещения, освобожденные ретейлером, арендуют федеральные «Магнит», «Верный», «Лента», «Перекрёсток» и региональные «РеалЪ» и Prisma, говорит Александр Карпов, руководитель Rusland SP Retail.

К примеру, «Магнит» 27 апреля получил магазин на ул. Кржижановского, 8: на месте Spar откроются сразу два формата «Магнит» — «Магнит у дома» и «Магнит Косметик». В общей сложности, по оценке брокеров, «Магнит» получил примерно 20 торговых точек. Но в отличие от «Дикси», компания избавляется от оставшегося в них оборудования, предпочитая использовать собственное.

Совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский сообщил «Фонтанке», что запустил 18 магазинов на местах «Семьи» и Spar. По его словам, в планах еще несколько открытий. «Лэнд» получил два магазина — на Фурштатской улице и Комендантском проспекте. Не отстают и другие местные игроки. По словам поставщиков продовольствия, «Пловдив» получил 4 торговые точки, «Семишагофф» — 5.

