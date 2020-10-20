Защитник «Зенита» Ловрен: «У нас было много хороших моментов, но забить не удалось»

«Мы всегда должны смотреть в первую очередь на себя — и должны признать, что все было хорошо, пока мы не совершили эти две ошибки. То, о чем я уже говорил — это Лига чемпионов УЕФА. Здесь любая ошибка имеет значение. И если ты не сконцентрирован до самого последнего момента, то пропускаешь. У нас сегодня было много хороших шансов, но забить не удалось», — сказал он журналистам на послематчевой пресс-конференции.

— Можно ли сказать, что «Зениту» не повезло во втором тайме, учитывая обилие моментов?

— Нет, я никогда не виню в поражениях удачу. Дело всегда только в тебе, в работе. Если ты работаешь хорошо, сфокусирован на каждом мяче, то реализуешь свои моменты. Так что это только наша вина, везение тут ни при чем.

— На следующей неделе у «Зенита» гостевой матч с «Боруссией», будет еще сложнее, чем сегодня. Будет ли «Зенит» готов к этому?

— Определенно. Возможно, это тревожный звонок для каждого из нас. Мы должны лучше защищаться, быть более компактными. Потому что «Боруссия» — топ-клуб, с отличными нападающими, центром поля и обороной. Это будет сложная игра, но если вы работаете как единое целое, всегда есть шансы.



Подробнее об этой игре читайте здесь.