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20.10.2020 21:26
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В Новой Зеландии закрыли на карантин почти 240 российских и украинских моряков, у 11 уже выявлен COVID-19

В Новой Зеландии закрыли на карантин почти 240 российских и украинских моряков, которые прибыли туда чартерным рейсом для работы на местные рыболовецкие компании, у 11 из них уже выявлен COVID-19. Об этом 20 октября сообщает новозеландское СМИ RNZ.

Всего в новозеландский Крайстчерч на прошлой неделе чартером из Москвы прибыло 237 российских и украинских рыбаков для работы на рыболовные компании Sealord, IFL, Maruha и Sealord. Теперь они изолированы в в отеле Sudima.Работодатели указывают, что все рыбаки прошли тестирование перед отправкой, а в Новую Зеландию прилетели частным чартерным рейсом из России, и в самолете могли бы находиться только рыбаки и экипаж.

«Принимаются все соответствующие меры общественного здравоохранения. В учреждениях соблюдаются строгие процессы профилактики и контроля инфекций, чтобы минимизировать риск для населения и персонала», - говорится в сообщении местного Минздрава.

Также указывается, что в группе было зарегистрировано 11 случаев заражения, еще 14 человек ждут подтверждения анализов.

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