В Новой Зеландии закрыли на карантин почти 240 российских и украинских моряков, у 11 уже выявлен COVID-19
В Новой Зеландии закрыли на карантин почти 240 российских и украинских моряков, которые прибыли туда чартерным рейсом для работы на местные рыболовецкие компании, у 11 из них уже выявлен COVID-19. Об этом 20 октября сообщает новозеландское СМИ RNZ.
The government says no changes to border exemptions are being considered after 11 fishing crew who just arrived in the country tested positive for Covid-19.https://t.co/MEYPdiVoXM— RNZ (@radionz) October 20, 2020
Всего в новозеландский Крайстчерч на прошлой неделе чартером из Москвы прибыло 237 российских и украинских рыбаков для работы на рыболовные компании Sealord, IFL, Maruha и Sealord. Теперь они изолированы в в отеле Sudima.Работодатели указывают, что все рыбаки прошли тестирование перед отправкой, а в Новую Зеландию прилетели частным чартерным рейсом из России, и в самолете могли бы находиться только рыбаки и экипаж.
«Принимаются все соответствующие меры общественного здравоохранения. В учреждениях соблюдаются строгие процессы профилактики и контроля инфекций, чтобы минимизировать риск для населения и персонала», - говорится в сообщении местного Минздрава.
Также указывается, что в группе было зарегистрировано 11 случаев заражения, еще 14 человек ждут подтверждения анализов.