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20.10.2020 19:24
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В комитете по транспорту Смольного ждут нового первого заместителя. Он уже работал с нынешним председателем

Валентин Енокаев в ближайшее время должен занять должность первого зампредседателя комитета по транспорту. Ранее тот же дуэт возглавлял Дирекцию по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Информацию о скором назначении Енокаева «Фонтанке» подтвердили несколько источников, близких к транспортному блоку. По их словам, это может произойти уже в конце текущей недели или в начале следующей. Ранее комитет покинул Владимир Реунов, занимавший кресло первого заместителя. До самого Енокаева дозвониться не удалось.

Валентин Енокаев был замглавы Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Его начальником был Кирилл Поляков, который с тех пор перешел на должность председателя комитета по транспорту.

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