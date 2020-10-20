В комитете по транспорту Смольного ждут нового первого заместителя. Он уже работал с нынешним председателем

Валентин Енокаев в ближайшее время должен занять должность первого зампредседателя комитета по транспорту. Ранее тот же дуэт возглавлял Дирекцию по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Информацию о скором назначении Енокаева «Фонтанке» подтвердили несколько источников, близких к транспортному блоку. По их словам, это может произойти уже в конце текущей недели или в начале следующей. Ранее комитет покинул Владимир Реунов, занимавший кресло первого заместителя. До самого Енокаева дозвониться не удалось.