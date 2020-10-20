Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Исландии

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло около часа назад (16:43 мск) у берегов Исландии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.



Эпицентр землетрясения находился в 23 км к югу от столицы страны Рейкьявика (население 118 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

По данным исландского агентства новостей RUV, после землетрясения последовало несколько повторных толчков. Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

По свидетельствам жителей исландской столицы, это было одно из самых чувствительных землетрясений за последние несколько лет. Стены зданий шатались так угрожающе, что некоторые всерьёз опасались обвала зданий. «По ощущениям было похоже на сказку «Три поросёнка», когда твой домик вот вот развалится, и ты окажешься под его завалами», — передает с места корреспондент «Фонтанки».