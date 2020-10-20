«Если вдруг народ решит». Лукашенко рассказал, будет ли Белоруссия в блоке НАТО
Белоруссия пойдет на присоединение к НАТО, если этого пожелает народ республики, заявил президент страны Александр Лукашенко, передает агентство «БелТА».
«Если вдруг народ решит, что завтра им быть в НАТО, Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти протестуны, — пойдут в НАТО. Если народ решит порезать страну на куски и раздать — будет страна порезана. Но если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит, мы будем жить в такой стране», — сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что таким же образом власти не будут принимать новую конституцию «через обман».
«Этого не будет. Только люди должны решить. Такой период острый. Если народ захочет что-то иное, нежели тот путь, по которому мы шли, ну пусть попробуют», — добавил глава государства.