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20.10.2020 17:39
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«Если вдруг народ решит». Лукашенко рассказал, будет ли Белоруссия в блоке НАТО

Белоруссия пойдет на присоединение к НАТО, если этого пожелает народ республики, заявил президент страны Александр Лукашенко, передает агентство «БелТА».

«Если вдруг народ решит, что завтра им быть в НАТО, Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти протестуны, — пойдут в НАТО. Если народ решит порезать страну на куски и раздать — будет страна порезана. Но если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит, мы будем жить в такой стране», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что таким же образом власти не будут принимать новую конституцию «через обман».

«Этого не будет. Только люди должны решить. Такой период острый. Если народ захочет что-то иное, нежели тот путь, по которому мы шли, ну пусть попробуют», — добавил глава государства.

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Комментарии (9)

***_555
Вот и снова завертелся флюгером. Надо опять пару миллиардов подкинуть, чтобы нос на восток повернул.
lamer
Народ поддержит своего законно избранного президента - Александра Григорьевича Лукашенко.
Петр Петров
Не лишен это психопат чуства юмора!!!
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