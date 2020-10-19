Британские власти заявили, что хакеры из российской военной разведки пытались сорвать Олимпийские игры в Токио

США и Великобритания выступили с заявлением о серии хакерских атак со стороны России. Среди прочего — попытка сорвать Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 в Токио.

Как пишет 19 октября Reuters, официально не сообщается ни специфика этих атак, ни достигли ли они цели. Известно, что подвержены им были организаторы, спонсоры и компании, ответственные за логистику.

В заметке сообщается, что виновники якобы стоят за ГРУ, а конкретно — подразделением 74455 российской военной разведки, также известным как Главный центр специальных технологий.