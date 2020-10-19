Минюст США предъявил обвинения в атаке на Олимпиаду 2018 и выборы во Франции шести российским хакерам
Министерство юстиции США предъявило обвинение шести российским хакерам, объектами атак которых, среди прочего, стали зимние Олимпийские игры в Пхенчхане в 2018 году и выборы во Франции в 2017 году. Об этом 19 октября сообщает Reuters.
Как уточняет агентство, хакеры действовали в интересах российских спецслужб, обвинение касается деятельности, которую они вели на протяжении четырёх лет.
«ФБР неоднократно предупреждало, что Россия является очень способным киберпреступником, и информация, раскрытая в этом обвинительном заключении, показывает, насколько кибердеятельность России всепроникающая и разрушительная», — сказал заместитель директора ФБР Дэвид Боудич.
Американские СМИ называют имена фигурантов дела — это Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Владимирович Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалев, Артем Валерьевич Очиченко и Петр Николаевич Плискин. Речь идёт о хакерах, которые распространяли вирус NotPetya.
Евросоюз впервые ввёл санкции за кибератаки против шести лиц и трех организаций, «ответственных за различные кибератаки или причастных к ним», в июле 2020 года. В список попали четверо россиян.