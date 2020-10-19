Минюст США предъявил обвинения в атаке на Олимпиаду 2018 и выборы во Франции шести российским хакерам

Министерство юстиции США предъявило обвинение шести российским хакерам, объектами атак которых, среди прочего, стали зимние Олимпийские игры в Пхенчхане в 2018 году и выборы во Франции в 2017 году. Об этом 19 октября сообщает Reuters.

Как уточняет агентство, хакеры действовали в интересах российских спецслужб, обвинение касается деятельности, которую они вели на протяжении четырёх лет.

«ФБР неоднократно предупреждало, что Россия является очень способным киберпреступником, и информация, раскрытая в этом обвинительном заключении, показывает, насколько кибердеятельность России всепроникающая и разрушительная», — сказал заместитель директора ФБР Дэвид Боудич.