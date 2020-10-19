FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
77.96р91.30р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
19.10.2020 18:25
1
Печать

«Фонтанка» показывает, как таксист на Луначарского подставил пассажиров — ребенка и женщину — под удар

В аварии с такси на перекрестке проспектов Луначарского и Культуры пострадали девятилетний мальчик и его 37-летняя мать. Водитель Uber подставил своих пассажиров под несущуюся машину.

В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись ДТП с такси в Калининском районе 19 октября. Левый поворот на перекрестке таксист на «Хендэ Солярис» завершал, не убедившись в свободной дороге. «БМВ» уверенно въехал в бок Uber, со стороны пассажиров.

Женщину пришлось вырезать из салона. По данным «Фонтанки», ее госпитализировали в Елизаветинскую больницу в тяжелом состоянии, с множественными травмами.

По данным УГИБДД, за рулем такси сидел 26-летний мужчина. «БМВ» управлял 21-летний водитель. Они не пострадали.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

***_555
Бумерист выехал уже на жёлтый
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний