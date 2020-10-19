В аварии с такси на перекрестке проспектов Луначарского и Культуры пострадали девятилетний мальчик и его 37-летняя мать. Водитель Uber подставил своих пассажиров под несущуюся машину.

В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись ДТП с такси в Калининском районе 19 октября. Левый поворот на перекрестке таксист на «Хендэ Солярис» завершал, не убедившись в свободной дороге. «БМВ» уверенно въехал в бок Uber, со стороны пассажиров.