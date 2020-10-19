«Фонтанка» показывает, как таксист на Луначарского подставил пассажиров — ребенка и женщину — под удар
В аварии с такси на перекрестке проспектов Луначарского и Культуры пострадали девятилетний мальчик и его 37-летняя мать. Водитель Uber подставил своих пассажиров под несущуюся машину.
В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись ДТП с такси в Калининском районе 19 октября. Левый поворот на перекрестке таксист на «Хендэ Солярис» завершал, не убедившись в свободной дороге. «БМВ» уверенно въехал в бок Uber, со стороны пассажиров.
Женщину пришлось вырезать из салона. По данным «Фонтанки», ее госпитализировали в Елизаветинскую больницу в тяжелом состоянии, с множественными травмами.
По данным УГИБДД, за рулем такси сидел 26-летний мужчина. «БМВ» управлял 21-летний водитель. Они не пострадали.