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19.10.2020 16:19
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BMW протаранил такси на перекрестке Культуры и Луначарского. Среди пострадавших — ребенок

Серьезная авария с участием легкового такси произошла днем 19 октября на севере Петербурга. Очевидцы пишут о двух пострадавших, в том числе о ребенке.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении проспектов Луначарского и Культуры столкнулись два легковых автомобиля: BMW и такси Uber. «Убер» получил удар в правый бок и отлетел в ограждение и столб.

По словам очевидцев, пострадали двое пассажиров: женщина и ребенок.

«Ребёнок вроде не сильно, маме удар пришёлся в область таза, не чувствовала низ. У таксиста кисть была в крови, но не понятно, его или нет, — рассказывает в комментариях участник группы Pinky Breyn. — Повезло, что ребёнок был пристегнут».

«Проезжала мимо, очень страшная авария. Ребёнок на вид лет 10, без сознания, вытащили из машины. Женщину погрузили в машину реанимации», — пишет Анастасия.

Подробности произошедшего уточняются.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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