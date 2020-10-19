Серьезная авария с участием легкового такси произошла днем 19 октября на севере Петербурга. Очевидцы пишут о двух пострадавших, в том числе о ребенке.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении проспектов Луначарского и Культуры столкнулись два легковых автомобиля: BMW и такси Uber. «Убер» получил удар в правый бок и отлетел в ограждение и столб.