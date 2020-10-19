BMW протаранил такси на перекрестке Культуры и Луначарского. Среди пострадавших — ребенок
Серьезная авария с участием легкового такси произошла днем 19 октября на севере Петербурга. Очевидцы пишут о двух пострадавших, в том числе о ребенке.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении проспектов Луначарского и Культуры столкнулись два легковых автомобиля: BMW и такси Uber. «Убер» получил удар в правый бок и отлетел в ограждение и столб.
По словам очевидцев, пострадали двое пассажиров: женщина и ребенок.
«Ребёнок вроде не сильно, маме удар пришёлся в область таза, не чувствовала низ. У таксиста кисть была в крови, но не понятно, его или нет, — рассказывает в комментариях участник группы Pinky Breyn. — Повезло, что ребёнок был пристегнут».
«Проезжала мимо, очень страшная авария. Ребёнок на вид лет 10, без сознания, вытащили из машины. Женщину погрузили в машину реанимации», — пишет Анастасия.
Подробности произошедшего уточняются.