Еще один водитель не пережил столкновения с препятствием 19 октября. Авария произошла днем в Красносельском районе Петербурга. Первое ДТП случилось часом ранее в Тосненском районе области.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:25 в районе дома 1Б на проспекте Ленина в Красном Селе неустановленный водитель, лет 60 на вид, управляя автомобилем Nissan Almera, по неустановленной причине врезался в опору моста. Авария произошла у строящейся объездной, уточняют в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село».