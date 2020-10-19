Неизвестный водитель погиб, влетев на Nissan в опору моста в Красном Селе
Еще один водитель не пережил столкновения с препятствием 19 октября. Авария произошла днем в Красносельском районе Петербурга. Первое ДТП случилось часом ранее в Тосненском районе области.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:25 в районе дома 1Б на проспекте Ленина в Красном Селе неустановленный водитель, лет 60 на вид, управляя автомобилем Nissan Almera, по неустановленной причине врезался в опору моста. Авария произошла у строящейся объездной, уточняют в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село».
Водитель «Ниссана» скончался на месте. Его личность и причина смерти устанавливаются.
Часом ранее на 643-м километре автодороги М-10 «Россия» пожилой водитель Renault Sandero врезался в столб. Полученные мужчиной травмы оказались смертельными.