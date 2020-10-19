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19.10.2020 16:43
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Пенсионер на «Рено» разбился о столб на трассе М-10 «Россия»

Тяжелое ДТП унесло жизнь пожилого водителя в Тосненском районе Ленинградской области. Авария произошла днем 19 октября на федеральной трассе «Россия».

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 14:20 на 643-м километре автодороги М-10 «Россия» 71-летний мужчина на автомобиле Renault Sandero не справился с управлением и врезался в столб, расположенный справа по ходу движения.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте. По факту произошедшего ГИБДД проводит проверку.

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