Пенсионер на «Рено» разбился о столб на трассе М-10 «Россия»

Тяжелое ДТП унесло жизнь пожилого водителя в Тосненском районе Ленинградской области. Авария произошла днем 19 октября на федеральной трассе «Россия».



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 14:20 на 643-м километре автодороги М-10 «Россия» 71-летний мужчина на автомобиле Renault Sandero не справился с управлением и врезался в столб, расположенный справа по ходу движения.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте. По факту произошедшего ГИБДД проводит проверку.