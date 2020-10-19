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19.10.2020 19:30
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За пробежку по полицейской машине на площади Восстания хулигана изолировали на пять суток

Пробежка уроженца Свердловской области по крыше служебного автомобиля и дальнейшая погоня за ним потянули на пять суток ареста. Он оставил на машине пятисантиметровую вмятину.

Об аресте хулигана на пять суток сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. Наказать его пришлось за выходку на площади Восстания около пяти вечера 16 октября. Тогда молодой человек вышел на проезжую часть, немного разогнался и запрыгнул на капот полицейской машины. Несколькими шагами он преодолел крышу и багажник, спрыгнул и пустился в бега. Погоня была, как утверждают в ГУ МВД, недолгой. Нарушитель пытался обмануть сотрудников и спрятаться, но в конце концов был пойман на площади возле ТРЦ «Галерея».

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Нарушителем оказался 22-летний Павел Зубов из Свердловской области. Как уточняет объединенная пресс-служба судов Петербурга, он полностью признал вину. После его прыжков на крыше осталась вмятина размером около пяти сантиметров.

Пять суток отсчитываются с момента задержания вечером 16 октября.

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Комментарии (5)

doorbal_
играй гормон... а так же алкоголь. ну и провериться у психиатра не помешало бы
veteran78
Не трожь ребёнка ! О ещё маленький не всё понимает. И вообще больше так не будет.
hal9000
Так а зачем побежал то..?..в карты проиграл?
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