Петербуржец пробежал по машине ДПС. «Фонтанка» показывает, какую за ним устроили охоту
Полицейская охота за юным шутником попала на видео. Оскорбленные гишники усердно выискивали того, кто пробежал по казенной машине.
«Фонтанка» публикует кадры непривычных будней Петербурга. Днем 16 октября по центру города сотрудники ГИБДД носились за подростком, пробежавшим по автомобилю.
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«Фонтанка.ру»
Своей жертвой 16-летний петербуржец выбрал экипаж ДПС на площади Восстания у Московского вокзала. Короткий забег по машине дал старт нудному марафону по центральным улицам. Подросток и обиженные полицейские вдохнули жизнь в подзабытый слоган из «Берегись автомобиля»: «Ты догоняешь — я удираю».
На площади у Московского вокзала бегунка задержали. В полиции на него составили протокол по статье 20.1 КоАП — мелкое хулиганство.